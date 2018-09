Zulay: De ganar la presidencia ‘Nito’, gana Benicio y Varela

martes 4 de septiembre de 2018 - 1:51 p.m.

Rodríguez advirtió además que de ganar la silla presidencial la compañía Odebrecht tendrá que responder por todo lo robado

"De ganar Laurentino "Nito" Cortizo gana Benicio Robinson y si gana Benicio, triunfa Juan Carlos Varela y sería su continuismo" así lo aseguró la precandidata a presidente por el PRD, Zulay Rodríguez en conferencia de prensa.

La perredista agregó que tanto Cortizo como Robinson quieren seguir con el mismo sistema político de administraciones anteriores. "A mi sí me preocupa que si gana Nito pongamos en riesgo nuestras elecciones generales", agregó.

La candidata añadió que de todos los partidos, a ella la quieren "el problema es que la cúpula de mi partido no me quiere por hacer lo correcto y poner orden. Me han cerrado las puertas y me han golpeado y ustedes lo han visto en las redes sociales, créame que de ganar Zulay Rodríguez aquí habría un gran consenso".

La abogada dijo que de no ganar las primarias apoyará a su partido "lo que si no apoyaré serán las malas prácticas que hemos visto en el pasado. A mi me propusieron correr como independiente pero no quise, saben por qué, porque la pelea es adentro. De perder me estaré preparando para correr como secretaria general del partido porque debemos recuperar el colectivo de la podredumbre".

Rodríguez advirtió además que de ganar la silla presidencial la compañía Odebrecht tendrá que responder por todo lo robado.

"Lo que pasa es que los grupos de poder no me quieren porque dije que va a haber investigación. Tengo entendido que el preferido del PRD (Cortizo) se ha sentado con la procuradora [Kenia Porcell] para que no haya investigación y no se recupere los miles de millones del país".

Rodríguez aseveró que el 80% de los diputados no se reelegirán, esto en cuanto al tema de la NO REELECCIÓN.