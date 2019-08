Young: ‘El feminismo no es un cuco' denuncia la violencia política

domingo 11 de agosto de 2019 - 12:13 a.m.

La asociación de parlamentarias impulsa el diplomado de liderazgo electoral para mujeres

La escritora, poeta y presidenta de la Asociación de Parlamentarias y exparlamentarias de Panamá, Gloria Young, indicó que con el propósito de preparar a las futuras aspirantes políticas de las próximas elecciones, organizan capacitaciones, con la idea de superar el poco menos de 10% de mujeres que lograron un cargo de elección popular en los comicios de mayo.

‘No estamos satisfechas por que tengamos dos diputadas más en el parlamento. Estamos contentas por que tenemos seis alcaldesas en la comarca Ngäbe, pero no lo estamos porque perdimos varias alcaldías de mujeres y representantes de corregimientos. No estamos contentas porque fueron casi 900 candidatas de las cuales salieron menos del 10%. Esto no nos satisface y no vamos a esperar a que se acerquen las próximas elecciones para capacitar', dijo Young, por lo que del 9 de septiembre al 13 septiembre se realizará el quinto Diplomado Internacional en Liderazgo y Estrategias Electorales para Mujeres.

Young agrega que las mujeres panameñas no deben estar mendingando apoyos para capacitarse y mucho menos hacerlo a pocos meses de las elecciones.

¿Hay quienes dicen en este país que las mujeres son lloronas por exigir su espacio político?

A mi no me importa que nos digan lloronas. Lo que si me interesa es seguir diciendo que las mujeres en este país vivimos mucha violencia política. Tanto es así que dentro de poco va a venir una ley contra la violencia política. Lo que hicieron los partidos políticos en esta elección fue bajo. Hay una excepción en la ley que cuando no hay mujeres disponible en su circuito, distrito o corregimiento pueden poner un hombre, pero ellos eliminaron la existencia de mujeres, diciendo que no había aspirantes mujeres cuando no era así y muchas secretarías de la mujer se prestaron para esto.

´'TÚ MUJER QUE ME LEES, NO ESTÁS CONSCIENTE DEL PODER QUE TIENES. ES POR ESTO QUE CADA VEZ MÁS NECESITAS CONOCER LAS ESTRATEGIAS QUE TIENES. TRANSFORMAMOS ESTE DIPLOMADO EN UN EMPODERAMIENTO POLÍTICO', DIJO GLORIA YOUNG.

¿Una ley de violencia política contra la mujer mejorará la situación?

Las leyes son necesarias, pero más necesario es el conocimiento de esa ley. Que las mujeres sepan que hay leyes que las defienden y la aplicación de las leyes.

¿Cree que se necesita formación en los hogares, sobre los tipo de acoso que vive la mujer?

Siempre, pero no podemos esperar que las familias panameñas eduquen a sus hijos bien para comenzar entonces a hacer el trabajo, todo hay que hacerlo al mismo tiempo. Las mujeres tenemos un poder que los hombres no tienen, hacer varias cosas al mismo tiempo, ellos con poco se dan unas enredadas. Es algo que está en nosotras. Por lo que, solo les digo, que nos esperen que vamos con todo esta vez.

Confunden las luchas políticas de las mujeres con el feminismo, ¿qué piensa?

Yo soy orgullosamente feminista y ¿por qué lo soy? Porque no hay manera que tu seas una mujer comprometida con las otras mujeres, para lograr una igualdad y equidad en la sociedad si no eres feminista y por eso hay hombres feministas, hombres que crean en esa igualdad, apoyan y son nuestros aliados. El feminismo no es un cuco, no es una mala medicina es todo lo contrario, es la convicción de que esta sociedad necesita ser realmente justa, que tengo que militar y no me puedo quedar sentada esperando que otros me llamen, que soy capaz de levantarme a mi misma y levantar a otras mujeres.

Se espera que este diplomado se realice en la sede principal de la Universidad Latina de Panamá.