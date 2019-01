New York Times y Vogue catalogan a Panamá entre favoritos para viajar en 2019

Nuestro país se ubicó en la posición 4 de 52 del ránking del diario estadounidense, que fue encabezado por Puerto Rico, seguido de Hampi (India) y Santa Bárbara (California, EE.UU.).

El rotativo destacó la apertura de centros de ecoturismo en el área del Golfo de Chiriquí, situado en el extremo noroccidental del Pacífico panameño; así como la expansión de los recintos vacacionales que muestran un gran atractivo en la región.



Uno de los sitios que destaca son Isla Palenque, La Reserva de Islas Secas y el Lodge de Panamá.



El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, resaltó que el periódico y la revista Vogue pusieran en el radar de turismo internacional al país.



A inicios de enero, la publicación que aborda diversas temáticas y tendencias, destacó la celebración del próximo V centenario de la fundación de la ciudad más antigua, enclavada por los europeos en el litoral Pacífico del continente americano.



Estos dos referentes de comunicación no solo citaron el turismo del territorio centroamericano, sino también, la editora de guías de viaje Lonely Planet que lo incluyó en el cuarto lugar de diez de la lista "Best in Travel 2019", por detrás de Sri Lanka, Alemania y Zimbabue.



"Tenemos la expectativa que 2019 concluya con números importantes de visitantes para Panamá", dijo Him, al recordar que se está dando continuidad a la promoción en el extranjero con el Fondo de Promoción Turística Internacional.



"Esto nos envía un mensaje de que toda la promoción internacional realizada con la campaña publicitaria en Estados Unidos, Canadá y Europa, empieza a dar resultados, puesto que la publicidad no tiene un efecto inmediato; ya han transcurrido dos años desde 2017 y se está comentando de Panamá como un destino ecológico", expresó Him.



El turismo representa alrededor del 10 por ciento del producto interior bruto (PIB) de Panamá, uno de los países más dinámicos de la región, que en 2017 experimentó un crecimiento económico del 5,4 por ciento.