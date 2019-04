‘El voto es y tiene una influencia del entorno' Enoch Adames

lunes 29 de abril de 2019 - 12:13 a.m.

Aunque es un ejercicio individual, el elector se deja influir por su familia, amigos o la comunidad en donde vive ciudad de autos

Estamos a un paso de elegir un nuevo gobierno. ¿Qué tanto se instruye usted sobre sus propuestas? ¿Vota con el corazón o con la cabeza? Enoch Adames, sociólogo de profesión, habla del comportamiento del electorado, de lo pros y contras de los partidos políticos e independientes. La infraestructura que debe contar el próximo presidente para sacar al país adelante de los atolladeros de la corrupción, justicia cuestionada, déficit de la Caja de Seguro Social y la modificación a la Constitución.

El voto joven ocupa el 20% del electorado. ¿Qué está buscando el voto joven hoy?

Pese a la apreciación que se puede tener frente a ciertas conductas juveniles, hay un sector de los jóvenes que se orienta más al voto informado. Yo he observado a mis alumnos preocupados, no tienen todas las respuestas frente a la gran crisis en que estamos porque no tienen todos los elementos conceptuales reflexivos, pero emocionalmente si hay una aprehensión emocional muy seria con respecto a la oferta política y lo que ésto significa en la historia política del país. La crisis es compleja y la institucionalidad está sometida a esta tensión, de instituciones que no funcionan o sirven para los propósitos que fueron diseñados. Generalmente el análisis de la sociedad política convencional o tradicional es muy aprensado, es aislado. En lo personal considero que el tema del Estado es importante, el tema del régimen político es importante como el presidencialismo panameño; el Gobierno como orientación político administrativa del régimen; el sistema de partidos políticos esta titulado al régimen presidencialista y no puede ser analizado al margen de la crisis del propio modelo de Gobierno, la cultura política y por supuesto el sistema electoral. Este es un conjunto de elementos que están interactuando y haciendo crisis de manera desigual, sin embargo, los partidos políticos están haciendo crisis en cuanto a aparatos de poder que han proyectado una imagen negativa a una juventud que espera una propuesta reflexiva y crítica propositiva con respecto a la sociedad panameña y su estilo. Es decir, qué sociedad queremos. Los partidos políticos están muy en la plataforma de ser aparatos de poder sin mayor debate y reflexión sobre el futuro de la sociedad y todo se ha reducido básicamente a un quehacer administrativo. Si tu observas los últimos debates son meramente reflexiones o afirmaciones de procedimiento, técnica y administración.

¿Y qué papel jugaron los independientes en esta reflexión social?

No hay un debate con respecto a qué sociedad queremos, y esa ausencia la resienten los estudiantes porque a futuro van a surgir responsabilidades.

¿Qué tanto han servido estos debates para que el elector defina su voto?

Yo pienso que igual que la publicidad su impacto es limitado. Ha sido más que todo una retórica a veces cansona y otras veces interesante sobre las medidas a implementar. En la mayor parte de las veces no hay un debate sobre sociedad o temas centrales en la reflexión de los jóvenes, tampoco incorporaron el tema del Canal en cuanto a cuál va a ser el papel del Canal como plataforma o un elemento importante de generar actividades productivas en concepto del desarrollo. Es un gran tema porque el futuro y desarrollo del país pasa por qué concepto tenemos con respecto al papel del Canal en el desarrollo.

Los independientes tienen la ventaja de que como no forman parte de partidos políticos se zafan de esa contaminación, pero eso no quiere decir que tienen la estructura para gobernar si llegan al poder. ¿Se les va hacer fácil trabajar en una figura independiente o vamos a ver grandes tropiezos?

En la primera parte de lo que señalas la propuesta independiente es una reacción a la participación de la partidocracia, y digo partidocracia para establecer la manera mediante la cual el sistema de partido ha articulado toda una estructura que establece la partidocracia del poder y está al servicio de sus interese. Esa es la partidocracia. Las candidaturas independientes son una reacción a este sistema de poder que es de articulación de partidos políticos y los privilegios y las consideraciones que hacen de este sistema una estructura de poder muy fuerte. A ellos están vinculados los privilegios y la corrupción y todo lo que hace de la política lo negativo siendo la política un elemento evidentemente positivo, porque hay una reflexión sobre su papel social. La trayectoria de los independientes, que inicia con el profesor Juan Jované, abre un oxígeno y libera a la sociedad de esa condición exclusiva de participar en política sin los partidos.

Pero no significa que los independientes gobiernen sin infraestructura.

La gobernanza y gobernabilidad requiere, sin duda, de un manejo de la complejidad de la parte estatal y de la propia institucionalidad que exige competencias de una sociedad que no es fácil, que requiere de políticas públicas en torno a la compleja realidad que vivimos. Sin duda requiere de cuadros especializados. Cuadros administrativamente formados o políticamente orientados a resolver cosas. La pregunta es si los independientes tienen esa estructura, si tienen la base suficiente para articular un equipo que no se limita al gabinete. Por supuesto que hay grandes deficiencias, pero no es la primera vez que se llega organizando y armando dentro de la estructura política del Estado.

La campaña del no a la reelección, ¿cala?

Del conjunto de puestos a la elección, del 100%, el 70% está en la reelección en distintos niveles. Desde diputados y representantes. Pareciera que el tema de la no reelección no les ha motivado ninguna consideración en sus pretensiones por mantenerse en el cargo o reelegirse. La audacia y la amnesia y la falta de cultura política es la que juega en algunos sectores sociales donde sí calará. Esa propuesta en otros lados no. Pienso que estará incidido por la condición económica del elector.

Es decir que, ¿primará el clientelismo en algunos sectores?

En algunos sectores sí. El voto que hay para mí, el voto directamente vinculado a lo que me vas a dar sin duda que va a estar. En aquellos sectores donde el voto tenga un toque altruista de pensar en un país distinto y percibir el Estado de una forma diferente, sí va a calar. Sectores medios profesionales apostarán por la no reelección a diferencia de otros que por su condición socioeconómica la realización del voto será distinta.

¿Qué prima más, la influencia de la familia o el criterio individual del elector? Hay sin duda una reflexión individual, pero seguro que habrá incidencia de la familia en la decisión. Siempre hay un vínculo entre la comunidad y la familia y el voto. Es emocional en el sentido de la identidad del votante.

