‘Voluntad política', para cumplir pactos

martes 26 de marzo de 2019 - 12:13 a.m.

Los aspirantes han firmado más de 10 acuerdos con diferentes sectores de la sociedad civil. ‘No es firmar por firmar'

INICIATIVA

Pacto por la Familia, Compromiso por los Valores, Pacto por la igualdad de género, Pacto por las personas con Discapacidad, por la Transparencai Internacional, Pacto Ético Digital, por la Niñez y la Adolescencia, Pacto con los Afropanameños, el Compromiso ‘Visión País' de la Concertación y el Acuerdo Nacional por la Educación, son parte de los 10 pactos o acuerdos que han firmado los siete candidatos a la Presidencia, desde que inició oficialmente la carrera a la silla presidencial.

Tanto Laurentino ‘Nito' Cortizo (PRD), José Isabel Blandón (panameñismo), Rómulo Roux (CD), Saúl Méndez (FAD), Ana Matilde Gómez, Marco Ameglio y Ricardo Lombana (los tres independientes) han asistido a llamados que han hecho sectores de la sociedad que ven con la firma de esos compromisos una luz de esperanza para que, a través de estos, el nuevo gobierno les escuche.

Para los presidenciales, el que se cumpla o no cada uno de estos pactos depende en gran medida de la voluntad del ganador.

‘Para mi firmar los pactos no es una competencia de quién tiene mejor propuesta, yo hago énfasis en que quien llegue a ser presidente se comprometa en algo', a corto o a largo plazo, dijo Lombana. Mientras, Cortizo señaló que no es firmar por firmar pactos, ‘en algunos he salvado mi voto, para unos sí, pero hay otros que no me he sentido conforme y prefiero analizarlo, prefiero una verdad amarga que una mentira dulce'.

Gómez, por su parte, advirtió que 'la gente tiene que saber que debe votar ahora por credibilidad y experiencia, porque el país está en un punto y no hay tiempo para poner a alguien a aprender cómo se maneja el sistema público'.