Voces divididas por cambios de fiscales

La procuradora Kenia Isolda Porcell hizo el anuncio ayer

JUDICIAL

En medio de cuestionamientos tras una publicación del diario La Estrella de Panamá, en que se señala a la procuradora Kenia Isolda Porcell, como una de las autoras que armó presuntos expedientes, en el Consejo de Seguridad, contra adversarios políticos de la actual administración, la primera fiscal anunció la rotación de fiscales desde ayer.

La procuradora Porcell advirtió que, a partir de este lunes (ayer), se realizaron rotaciones de fiscales, según ella, los cambios buscan dar oportunidad a otros fiscales.

El abogado Juan Carlos Araúz, de la Asociación Fuerza Gremial, ve con buenos ojos estas rotaciones porque ‘permite refrescar el sistema, el profesional del derecho debe estar adaptado a los cambios, lo importante es que puedan dar todo el potencial para el que han sido formados'.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados señaló que ‘la verdad desconozco si estas tengan un resultado esperado, pero siento que esas rotaciones surgen porque las expectativas de la jefa del Ministerio Público no han sido satisfechas. Con esta rotación y cambios debemos entender que deja a servidores judiciales en total incertidumbre. Además, valdría la pena saber qué es lo que espera la procuradora de sus subalternos para no someterlos a cambios. Esa medida desalienta al personal'.

Designaciones

Según el anuncio, el fiscal Superior, Emeldo Márquez, pasa a ser fiscal Superior de la Sección de Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía Metropolitana, entretanto, el fiscal Superior, Rafael Baloyes, se asigna como el Superior de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro.

Igualmente, la fiscal Superior, Dayra Botello, pasa a la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana, mientras que, el fiscal Uris Vargas se asciende por seis meses como fiscal superior, estará a cargo de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, y Neiza Nereira queda a cargo de la Fiscalía Superior de Adolescentes del Tercer Circuito Judicial. La fiscal Superior Gladys Morán retorna a la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial y hará uso de un mes de vacaciones. En su reemplazo quedará la fiscal Brenda Flores y la fiscal de Circuito, Patricia Herrera, pasa a la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana.

Porcell advirtió a su vez que, para la próxima semana, vendrán más movimientos de fiscales.

‘Nadie que tenga madurez como fiscal puede tomarse a pecho que si una procuradora lo asciende temporalmente y, por determinada circunstancia, no puede mantenerse en el cargo. Eso no significa que la institución no lo quiere'.