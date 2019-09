Virus del Papiloma Humano causa cáncer en el ano, el pene y la boca

lunes 16 de septiembre de 2019 - 1:28 p.m.

Más del 70 % de los adultos en Estados Unidos no saben que el Virus del Papiloma Humano (VPH) causa cáncer en el ano, el pene y la boca, reveló un informe presentado este lunes y realizado por la Universidad de Texas (UT).



El desconocimiento es mayor entre los adultos más jóvenes y son más los hombres que las mujeres que desconocen que el virus tiene un riesgo cancerígeno, señaló Ashish Deshmukh, profesor asistente de la Escuela de Salud Pública de UT y autor líder del estudio.



"Más del 80 % de los hombres y 75 % de las mujeres entre 18 y 26 años desconocían que el papiloma causa estos tipos de cáncer", afirma el reporte publicado hoy en la revista especializada JAMA Pediatrics.



También recomienda una mayor ilustración sobre el problema, especialmente para los padres, de manera que puedan tomar acciones de prevención para sus hijos adolescentes.



"La falta de conocimiento puede haber contribuido a los bajos índices de vacunación contra el VPH en los Estados Unidos", señaló Deshmukh.



Debido a que las campañas para vacunación contra el VPH se han centrado principalmente en la prevención del cáncer cervical femenino, los casos de otros tipos de cáncer producidos por este virus se han multiplicado.



Deshmukh señaló que "los índices de cáncer cervical han disminuido en los últimos 15 a 20 años", aunque advirtió que "por otra parte, hay un aumento superior al 200 % en tasas de cáncer orofaríngeo en hombres y de cerca de 150 % de aumento en índices de cáncer anal en mujeres".



El estudio encuestó a más de 6.200 personas sobre las peligrosas consecuencias para la salud de esta infección de transmisión sexual, la más común en el país.



La investigación sugiere la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma según las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



Los CDC recomiendan que, en caso de menores de entre 9 y 14 años de edad, se apliquen dos dosis de la vacuna, y tres para adolescentes mayores de 15 años.



Según la Asociación Estadounidense de Salud Sexual, hasta un 80 % de los estadounidenses activos sexualmente son infectados con VPH en algún momento de sus vidas. La mayoría de estas infecciones se resuelven sin mostrar síntoma alguno.



Otros estudios han mostrado sin embargo que un considerable grupo de padres no está de acuerdo con la vacuna para sus hijos.



Entre sus principales razones, el 22 % de los padres preguntados argumentaron preocupaciones por la seguridad y los efectos de la vacuna. Un 20 % no la consideró necesaria, según una investigación que publicó en 2018 la Universidad Johns Hopkins.