Vino al paraíso y encontró la muerte

lunes 6 de agosto de 2018 - 12:13 a.m.

La mamá de la víctima exige una sentencia más severa

PANAMÁ

Alice Medalia visitó Panamá para reclamar justicia para su hija Catherine Johannet. Ella murió asesinada, después de haber sido violada por un lugareño de la isla de Bastimentos, en Bocas del Toro. Irónicamente escogió Panamá para su viaje porque aparecía en el Internet como uno de los lugares más seguros para pasar unas vacaciones. Se animó a venir antojada por las aguas cristalinas de sus playas y el calor de su gente. Pero su aventura culminó en una tragedia.

Su madre, indignada por la sentencia de 12 años conferida al asesino que en su momento era menor de edad, quiere hacer presión ante el Segundo Tribunal de Justicia para que, en la apelación, se dicte una sentencia más severa.

¿Qué le ocurrió a Catherine?

La historia de lo que ocurrió es que ella se levantó un jueves por la mañana. Era un día soleado, estaba con su amiga, pero ella tenía la intención de ir a la playa Red Frog. Sabemos cada uno de los sitios que ella visitó, ella estudió antes de ir a Panamá a dónde iba a ir y qué lugar era seguro para visitar. Quería llegar ahí para ver la playa, su amiga no la pudo acompañar porque tenía otras cosas que hacer, pero se iban a encontrar para la cena. Ella salió sola y habiendo estudiado lo que iba a hacer, nada en el sitio web alertaba que era un sitio peligroso. Hemos seguido los pasos que ella tomó e, incluso, tenemos un video corto de ella una hora antes de haber sido asesinada, comprando agua y cosas de comer antes de ir a caminar. Ella simplemente estaba caminando en la jungla entre dos playas, a mitad de la tarde, cuando fue atacada por alguien en la isla quien brutalmente la violó y la asesinó y la arrastró brutalmente dentro de la jungla para esconderla.

¿Cómo se enteró de estos sucesos?

No hay palabras para describir lo que es perder un hijo. Cuando pierdes a un hijo, cuando pierdes a alguien que amas, inmediatamente entras en las suposiciones de que tal si esto, que tal si hubiera sido un día lluvioso y ella no hubiera ido a la playa. O que tal si su amiga la habría acompañado, tal vez ella también hubiera sido asesinada. No lo sé, es una persona muy violenta la cometió estos delitos. Parte de la razón de mi visita es porque las estadísticas dicen que cuando una persona ha cometido este tipo de delitos no es usualmente la primera o la última vez que lo cometió.

Sin embargo, ¿existen antecedentes criminales del atacante?

No lo sé.

¿Cómo fueron esos momentos inmediatamente se enteró de lo que le había pasado?

Sabes, tan pronto cuando descubrimos lo que había pasado toda la familia vino a Panamá. Nos encontramos con gente muy linda que nos atendieron muy bien y nos ayudaron mucho. Eso nos permitió decirle adiós a Catherine, que fue un episodio muy doloroso, pero, por lo menos, la encontraron y entramos en un proceso de espera hasta que encontraron al autor de estos crímenes. El trabajo que se realizó de parte de la policía requirió un esfuerzo de todos los niveles. Hicieron análisis de ADN, y esperamos un tiempo largo para saber quién cometió el crimen y después volvimos cuando fue el juicio. Tomó entre 8 a 9 meses para que las autoridades lo encontraran. Él no quería ser encontrado, se había ofrecido una recompensa (para ubicarlo) fue un esfuerzo muy considerable para encontrarlo, hasta que no pudo esconderse más.

Hemos tenido otros casos de chicas desaparecidas cerca de ese lugar, dos holandesas que nunca se hallaron sus osamentas completas, ¿había alguna relación con este caso?

No sé si habrá alguna conexión y no escuché nada sobre alguna relación entre ambos casos.

El proceso para encontrar al autor de los hechos, cuando es hallado, ¿confesó el crimen?

No estoy en conocimiento de que esta persona haya hecho algo más que esconderse de las autoridades y encarar los hechos que hizo.

Usted cree que por haber cumplido la mayoría de edad, ¿la justicia eleve la sentencia?

Nada va a traerme a mi hija de vuelta. No quiero que ninguna otra madre pierda a su hija. Debería haber un paralelo entre el crimen y la sentencia y la justicia significa que el público debería estar protegido. Debería ser ejemplar para que otros criminales no piensen que pueden hacer lo mismo y recibir una sentencia proporcional a la magnitud del crimen. Este chico violó, asesinó y robó, y fue sentenciado a solo 12 años, no tiene sentido.

¿Quién le sugirió venir personalmente a solicitar una justicia más severa?

Yo lo hago de corazón. Cuando escucho la sentencia no puedo describir como me sentí de frustrada e insultada por la vida de mi hija o de cualquier persona joven que podría ser asesinada de esta forma. Además de la forma tan increíble de cómo mucha gente intervino para encontrar esta persona, es solo que la sentencia no se ajusta a los hechos.

Catherine había planeado su viaje a Panamá, ¿qué pasó en casa antes del viaje, cómo fue esta planificación del viaje?

Todavía tengo la imagen de ella cuando hablamos de esto en la cocina de la casa. Ella iba a encontrarse con su familia de vacaciones en Belice pero iba a tomar una semana por adelantado para visitar Panamá. Lo escogió porque es un sitio hermoso y considerado increíblemente seguro. Yo investigué en todos los sitios de Internet y Panamá está recomendado para una persona joven que viaja sola como un lugar seguro y hermoso. Por eso es que vino aquí y luego iba a detenerse en Costa Rica por tres semanas y luego viajaría a Belice.

Es decir, que escogió a Panamá porque era un sitio seguro...

Así es, es un motivo por el que tengo esta dificultad de que una persona que se haya interesado en este país encontró el mal, la peor forma del lugar más hermoso.

Eso nos hace reflexionar sobre nuestro turismo. Cuesta mucho trabajo entender este hecho...

Es muy difícil, pero sabes, cuando la gente viene a Nueva York sabes que ahí se cometen delitos. Si vas a Italia es posible que te roben la cartera, pero a Panamá seguramente no te imaginarías que esto podría ocurrirte.