Viene la película sobre los Papeles de Panamá

martes 15 de mayo de 2018 - 9:38 a.m.

Los papeles de Panamá es el nombre por el que se conoce al escándalo que estalló en abril de 2016

Meryl Streep será la protagonista de "The Laundromat", un drama dirigido por Steven Soderbergh sobre el caso de los papeles de Panamá, informó The Hollywood Reporter.

El reciente ganador del Óscar Gary Oldman y el español Antonio Banderas negocian actualmente su participación en el proyecto, indicó la publicación.

La cinta tendrá un guión de Scott Z. Burns, habitual colaborador de Soderbergh, y se basará en el libro de Jake Bernstein titulado "Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite".

Los papeles de Panamá es el nombre por el que se conoce al escándalo que estalló en abril de 2016 sobre el supuesto uso de las sociedades anónimas vendidas por la firma de abogados Mossack & Fonseca para el ocultamiento en 21 paraísos fiscales de propiedades, ganancias y evasión tributaria por parte de personalidades del mundo de la política, las finanzas, el deporte y la cultura.

Streep, nominada en la pasada edición de los Óscar por su papel en el drama periodístico "The Post", estrenará próximamente el musical "Mamma Mia! Here We Go Again" y tiene en cartera "Mary Poppins Returns" para finales de año.