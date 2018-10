TE verá fallo de proclamación de Fanovich y Ábrego

miércoles 31 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Proclamaciones. Luego que se conociera del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la convocatoria de una segunda elección parcial para escoger a dos diputados del 4-1 de David, Chiriquí, en que salió electo como diputado Florentino Ábrego del panameñismo y Miguel Fanovich del Molirena, considerando que no se llamo a los otros candidatos del PRD para que corrieran en la elección.

El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Eduardo Valdés Escoffery, dijo que estudiarán el fallo ‘para poder emitir una postura. Lo importante es que los fallos de inconstitucional no son retroactivos y dejan un precedente para que se corrija a futuro y no se vuelva a repetir, yo no veo que tengamos que hacer otras elecciones'. Juan Carlos Araúz, de la Asociación Abogados Fuerza Gremial dijo que ‘a mi modo de ver ese fallo no tendrán incidencia en las elecciones ya programadas. Lo que sí genera es un derecho a reclamar una indemnización a quienes se vieron afectados con la decisión que los excluyó de participar'.