‘Que me venzan en las urnas, no por miedo', Gómez

viernes 5 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Así reaccionó la candidata a la Presidencia por la libre postulación, Ana Matilde Gómez

votaciones. ‘Si me vas a vencer, que sea en las urnas, no antes, nos veremos allá, pero no me estén metiendo miedo, que eso no funciona', así reaccionó la candidata a la Presidencia por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, tras rumores de que supuestamente se bajaría de la carrera por el solio presidencial.