‘No venimos a hacer promesas falsas', aseguró Dimitri Flores

domingo 28 de octubre de 2018 - 12:13 a.m.

El precandidato presidencial por la libre postulación, dijo que no buscó para vicepresidente a Surse Pierpoint, exgerente General de la Zona Libre de Colón, por su dinero, sino porque es una persona capaz para sus proyectos

ENTREVISTA

El ‘amigo del pueblo', como se autodenomina el aspirante a la Presidencia de la República, por la libre postulación, Dimitri Flores Posso, en el programa ‘Candidatos al Banquillo' advirtió que no buscó como vicepresidente al empresario Surse Pierpoint, exgerente de la Zona Libre de Colón, por su dinero ‘lo busqué por que es una persona capaz para los proyectos que tenemos a partir de que ganemos el 5 de mayo'.

Aclaró que no ha utilizado fondos del Estado para financiar su recolección de firmas de respaldo en todo el territorio nacional. ‘Nosotros no estamos haciendo lo que otros hacen, contratando asesores, asistentes, pero yo no me meto en eso. Nosotros somos diferentes, no vinimos para destruir a nadie', aseguró.

Flores explicó además que busca ordenar el país, no venimos ha hacer promesas falsas como han venido hacer todos los que han pasado en la presidencia, diciendo que harán y no hacen, prometen 100 cosas, al tiempo que advirtió que los fondos que utiliza para financiar su recolección de firmas son privados, ‘tenemos muchos proyectos a nivel nacional, tenemos en Colón, Aguadulce en todos lados, nos deben en todos lados'.

¿Miguel Antonio Bernal lo acusa de que es el candidato del Tribunal Electoral y el gallo tapa'o de los Varela, ¿que dice?

Si yo fuera el candidato del Tribunal Electoral no me hubieran quitado 40 mil firmas de respaldo, a mi me han quitado más firmas de la que se requieren para hacer un partido político. ¿Cómo pueden decir eso?

¿Pero no es amigo de ellos?

Yo soy amigos de todos, todos son amigos de Dimitri. Pregúntale a los partidos y a los candidatos independientes.

¿Eso quiere decir que puede hacer alianza con algún partido político?

Siempre lo diré, tenemos que sentarnos todos por el bienestar de nuestra nación, se está saliendo de las manos esto. Y los que sigan con esta pelea de grupos económicos quedaremos como Venezuela.

¿Cómo ve que se le dé la oportunidad a militantes de partidos políticos, que pierden en primarias correr después por la libre postulación? Bueno, malo o es oportunista.

Lo veo malo, no está bien.

¿Si no fuera independiente en que partido estaría? Panameñista, PRD, CD, Alianza, FAD, Molirena o PP.

En ninguno.

¡No está esa opción!

En ninguno estaría por que perdieron su esencia. Los dos grandes líderes Arnulfo Arias y Omar Torrijos, ahorita deben estar revolcándose en su tumba porque lo que ellos dejaron no es lo que hoy se practica.

En su mandato, ¿propondría eliminar los juicios a diputados y magistrados? Si, no, tal vez.

Tal vez.

¿Tiene asperezas y diferencias contra el candidato Miguel Antonio Bernal? Si, no, tal vez.

Lo amo, yo no tengo problemas con nadie.

¿Cree que los magistrados del TE tengan una jugarreta para neutralizar la candidatura independiente, como lo han mencionado otros candidatos? Si, no, tal vez.

No.

¿Piensa que toda la cantidad de firmas que le han dado, representa un voto seguro para usted en las elecciones 2019? Si, no, tal vez.

Si.

¿Tiene un grado de amistad con el presidente Juan Carlos Varela? Si, no, tal vez.

Lo conozco, pero el presidente no es mi amigo.

¿No es clientelismo que a las personas que lo respaldan les regale un minuto en carretilla en supermercado? O ¿Les pague 75 dólares a sus activistas para recoger firmas? Si, no, tal vez.

Eso no es clientelismo político, porque no lo he hecho, ni lo haré, no estamos regalando nada de mi parte ni de mi grupo.