"Varela está desfasado en el tiempo para nombrar magistrados", Rómulo Roux

sábado 27 de octubre de 2018 - 5:55 p.m.

Presidente de CD sugiere que dicha designación para la CSJ debe quedar en manos del próximo gobierno.

El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux afirmó este sábado, 27 de octubre, que el mandatario Juan Carlos Varela está desfasado en materia de tiempo como para realizar un nuevo intento de designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pendientes de nombramiento, una tarea que, según sugirió, debe quedar en manos del próximo gobierno, ya que actualmente no hay ambiente para este paso que en su momento generó polémica.



"El presidente Varela sido totalmente irresponsable, demorándose casi un año para nombrar otra vez esos magistrados. Para mí ya (él) está desfasado en el tiempo, nosotros debemos nombrar a los próximos magistrado en el próximo gobierno; ahora mismo no hay el ambiente y lo que el presidente (Varela) ha hecho es utilizar la política para inmiscuirse en la Corte", denunció Roux, quien no duda que será CD el colectivo que liderará la próxima administración gubernamental.



El dirigente de CD también dejó claro que la bancada del partido en la Asamblea Nacional (AN) estará vigilante del proceso de nombramiento de magistrados. "Y que no haga lo que trató de hacer una vez que nosotros como CD se lo hemos venido impidiendo desde enero de este año; él (mandatario) no va a hacer lo que le da la gana en la Asamblea y no va a imponer a quien le dé la gana", advirtió.



Las palabras de Roux se dieron al término del acto de juramentación de los convencionales, principales y suplentes, así como de los integrantes de las Juntas Directivas Distrital y de Corregimiento de cuatro circuitos de la provincia de Veraguas.



Más de 500 miembros de CD se dieron cita en el evento de juramentación que, para Roux, es una muestra de unidad y fortaleza del partido que está enfocado en devolverle la calidad de vida que le ha desmejorado "el nefasto gobierno que vivimos". "Vamos a cambiar lo malo que estamos viviendo ahora mismo, porque el país quiere progreso, que la economía crezca, que haya oportunidades, salud. Es por eso que el pueblo esta pidiendo que CD regrese", precisó Roux.



En el evento participaron, junto a Roux, otros altos miembros de la Junta Directiva Nacional de CD, destacadas figuras veragüenses, y candidatos a diversos puestos de elección que forman parte de la oferta electoral del partido en Veraguas para la contienda de 2019.