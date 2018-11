Varela dice que empresa familiar no debe quedar excluida de Expo de Shanghái

miércoles 7 de noviembre de 2018 - 8:53 a.m.

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo hoy que la empresa de su familia Varela Hermanos no debe quedar excluida de la presencia panameña en la Exposición Internacional de Importaciones de Shanghái, la primera que el gigante asiático dedica a los productos del exterior.



En declaraciones exclusivas a Efe tras inaugurar el pabellón de Panamá en la muestra, Varela señaló que la empresa -que comercializa el ron Abuelo- es "la mayor exportadora del país" y "una de las que más paga impuestos".



"No tienen por qué quedar excluidos, ellos pagan sus viajes, sus costos y todo, no sabía que iba a crear polémica" su presencia, dijo el presidente.



"Pensé que más polémica iba a crear el tiempo corto que voy a estar aquí porque estamos en la mitad de fiestas patrias, pero bueno en la vida pública la polémica es parte de esto, lo más importante es convertir los vientos en contra en energía para volar más alto", añadió.



Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Varela Hermanos, Luis Varela, indicó a Efe que venden ron a China desde hace cinco o seis años y desde el año pasado cuentan con un representante permanente en Shanghái.



"Exportamos a 40 países, a China muy poco todavía, aunque ofrece mucho potencial, el mercado de ron es muy pequeño en el país pero con el tiempo seguramente va a crecer", destacó.



El presidente panameño llegó hoy a Shanghái acompañado de los ministros de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, y de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Enrique Carles, para apoyar con su presencia la primera exposición china dedicada a las importaciones.



La presencia de Panamá en la muestra está integrada por 25 empresa exportadoras de los sectores agroindustriales, de frutas tropicales, productos del mar o productos cárnicos, entre otros.