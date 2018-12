‘Varela ha cometido muchos desaciertos'

domingo 2 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

El exdiplomático hasta ahora ha entregado más de 100,000 firmas de respaldo ante el Tribunal Electoral

ENTREVISTA

Francisco Carreira Pitti, candidato a la Presidencia por la libre postulación, calificó de deficiente la gestión del presidente Juan Carlos Varela, pues a su juicio ha cometido varios desaciertos.

‘El gobierno les quedó grande, no han estado preparados para la acción de gobierno. Tenían un plan de gobierno que, definitivamente, no se ha cumplido, creo que el principal desacierto es no haber hecho los informes financieros del Seguro Social por años; el segundo desacierto, fue el mal manejo del presupuesto nacional. Yo creo que ha habido una cadena total de desaciertos por parte del gobierno y de no haber satisfecho las necesidades del pueblo como la de agua, la comida, entre otras'.

El exdiplomático hasta ahora ha entregado más de 100,000 firmas de respaldo ante el Tribunal Electoral para su candidatura presidencial. Carreira Pitti advirtió que tiene el músculo cristiano pro familia, aunque reconoció que ‘no es un movimiento religioso, yo creo en la separación de la iglesia y de Estado, eso no se debe mezclar'.

Dicen que usted fue PRD... ¿Es cierto? ¿Ha militado en algún partido político?

Nunca en mi vida he militado en ningún partido político, jamás he estado inscrito en ninguno. Mi visión era llegar a la Corte Suprema y siempre pensé que para llegar allá era más fácil ser independiente y esta fue una de las razones por las que no tengo relación con ningún colectivo, aunque tengo muy buenos amigos en muchos partidos.

Hay quienes mencionan que sus libros estacionarios están en templos religiosos... ¿Esto es cierto? ¿Recoge firmas de hermanos de las iglesias?

Esto no es cierto. Cuando yo anuncié mi candidatura dije que íbamos a tener el apoyo de miembros de grupos pro familia y vida y que, toda esa mística con la que se había formado la marcha, me iba a ayudar a mi. En ninguna iglesia se recogen firmas, eso es imposible, en algunos lugares como en la parte de abajo de Hosanna sí nos han permitido algunas veces, en templos católicos, en frente, pero más allá no. Este es un movimiento laico.

¿Que haría para rescatar el agro?

Para rescatar el agro lo primero que se debe hacer es que el presidente de la República debe comprender la naturaleza de la crisis que ha tenido en sus manos. Para mi el presidente ha tenido el desacierto de no recibir al productor y yo, como presidente, les digo que una vez al mes tendría un desayuno típico con ellos, para oír sus problemas y ver qué soluciones se les da. Es inconcebible, por otro lado, que ningún representante de los agroproductores esté en la directiva, ni de cerca, de la AUPSA ni el IMA, estas entidades se han sustraído del productor.

¿Cómo ve el apoyo del Tribunal Electoral a la candidatura independiente? Buena, mala, deficiente.

Buena.

¿Cree que las personas de partidos políticos deberían postularse para la vía independiente? Si, no, tal vez.

No.

Si no fuera independiente, ¿de qué partido sería PRD, CD, Panameñista?

Otros... pudiera considerar el Partido Popular, ahí hay mucha gente de principios y con valores.

De quedar entre los tres candidatos a la Presidencia ¿estaría dispuesto a bajarse y apoyar a uno de partido político? Si, no, tal vez.

No.

Hay quienes sostienen que las personas con creencias religiosas no pueden gobernar, ¿piensa que el comentario es: ¿Destructivo, negativo, libertad de expresión?

Destructivo.

¿Cree que la campaña de la no reelección será un éxito en las elecciones de 2019 o el clientelismo se impondrá? Si, no, tal vez.

Sí, creo que la campaña será exitosa.

Candidatos han denunciado masacre de firmas y algunas irregularidades ¿no temen ustedes que les ocurra lo mismo? Si, no, tal vez.

No.

¿Considera que deben desaparecer las donaciones privadas a los candidatos a puestos de elección popular? Si, no, tal vez.

No.

¿Reduciría el inmenso poder que tiene el presidente de la República, mediante una reforma constitucional o constituyente? Si, no, tal vez.

Si, totalmente.

Se menciona que hay independientes a la Presidencia quienes pagan por los libros de firmas de respaldo... ¿Usted es uno de ellos? Si, no, tal vez.

No.