Varela acusa a Maduro de "empañar" la visión de Simón Bolívar

"El régimen de Nicolás Maduro aleja a Venezuela de la democracia y empaña la visión del libertador Simón Bolívar", publicó el gobernante panameño en su cuenta de Twitter junto a una imagen del militar y político venezolano (1783-1830), una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio español.



"A pesar de todos nuestros esfuerzos diplomáticos para promover el diálogo y asegurar la libertad, (la) democracia y la paz del pueblo venezolano, Maduro ignora su voluntad", agregó Varela en el mismo mensaje.



Maduro juró este jueves su segundo periodo de Gobierno, que lo mantendrá en el poder hasta 2025, en medio de acusaciones de ilegitimidad por la forma en que consiguió la reelección en los comicios de mayo pasado, que ganó con amplio margen y a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos.



El gobernante panameño citó en otro mensaje publicado en la misma red social un discurso que pronunció Bolívar en 1819 y en el que el libertador aseguró que "nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder: el pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo".



La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó no reconocer la legitimidad del nuevo Gobierno de Maduro, al igual que los países del Grupo de Lima, dos de cuyos miembros anunciaron sendas medidas en contra de Venezuela.



Paraguay rompió relaciones diplomáticas y ordenó el cierre de su embajada, mientras que Perú llamó a consultas a su encargado de negocios en Caracas y prohibió el ingreso al país de Maduro y un centenar de miembros de su Gobierno.



La vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo, aseguró por su parte que su Gobierno está analizando distintas medidas diplomáticas contra Venezuela y reconoció que "todas las opciones están sobre la mesa".



También se manifestaron en contra Estados Unidos, que anunció que incrementará la presión sobre el Ejecutivo venezolano, y la Unión Europea, que lamentó que Maduro "emprenda hoy un nuevo mandato sobre la base de elecciones no democráticas".



Panamá y Venezuela vivieron una crisis diplomática en abril de mayo pasado, que tuvo como consecuencia la suspensión del tráfico aéreo entre ambos países y que se desencadenó cuando Panamá pidió a sus bancos intensificar la supervisión financiera sobre 55 venezolanos políticamente expuestos, entre ellos el propio Maduro.