‘'Vamos a recuperar el nombre de Panamá en el extranjero' Juan Ducruet

lunes 8 de julio de 2019 - 12:13 a.m.

Juan Ducruet habla sobre las acciones que hará el presidente en Nueva York este mes.

El viceministro de la presidencia, Juan Antonio Ducruet, está convencido de que Panamá debe ser vista con mejores ojos en el extranjero. En este mes, Laurentino 'Nito' Cortizo hará su primer viaje a Estados Unidos como presidente, y está convencido de que logrará buenos frutos que se verán reflejados en la economía panameña y en el trato que recibe el país a nivel internacional.

¿Pedirán un préstamo para hacer frente a los compromisos inmediatos?

Es muy probable. Pero también hay que tomar medidas para incentivar la economía para que mejore y captar más impuestos y reducir los gastos, eran excesivos en alquileres de autos, por ejemplo.

¿Qué planes inmediatos tienen para el turismo?

Lo primero ya se tomó, la creación del gabinete turístico que integra los esfuerzos de los sectores que tienen que ver con el turismo. Hay un plan para reactivar al país. Tenemos un fondo de turismo que nunca se le metió un centavo y no hubo ninguna acción para mejorar el turismo. Tenemos un centro de convenciones que se tardó cuatro años en su construcción, es la improvisación. Sobre todo vamos a dar seguimiento a los proyectos. Las herramientas para activar el turismo ya están, tiene que ponerse a trabajar y caminar en ese sentido.

¿Cuándo veremos resultados en ese sentido?

Tendremos un periodo de estabilización por las finanzas públicas pero ya se siente el optimismo en la banca. El simple hecho de cambiar de gobierno puede traer inversores. La economía no crece cuando el gobierno contrata más gente sino a través de la inversión nacional y extranjera.

¿Cuál es el propósito del viaje a Estados Unidos?

Precisamente tenemos que ver el tema del financiamiento. A conversar sobre el Estado. Acabamos de entrar en una nueva lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El presidente está actuando en forma proactivamente para darle la seguridad al mundo de que Panamá está actuando bien. Para eso crea una unidad para la competitividad adscrita a la empresa que busca los indicadores y cumplir con los mismos pero defendiendo los intereses nacionales y no forzosamente cumplir con todo lo que viene de afuera. Pero sí cumplir con lo que se requiere.

¿Habrá reuniones bilaterales con la Casa Blanca?

Esta reunión no es de gobierno a gobierno.

¿Cómo justifica el gobierno la creación de los ministros asesores que algunos interpretan como más carga a la planilla?

Nosotros vamos a generar un modelo nuevo de manejar la gobernanza. Esto forma parte del tema de la transparencia. La idea es que es válido atender a los grandes inversionistas pero se tiene que hacer a través de una estructura que vaya acompañado de una planificación. Hay tres ministros asesores, Rojas estará en la Secretaría de la Competitividad que tiene tres elementos fundamentales. El primero es la coordinación de esta unidad y el cumplimiento de los indicadores. La otra es la Secretaría de Energía que tiene que hacer un reordenamiento porque si analizas, la Autoridad de los Servicios Públicos es la que maneja el mercado eléctrico y que hace licitaciones. La planificación y rectoría de este sector es importante. Y la otra es la Gobernanza que es la manera en que el gobierno interactúa con las grandes corporaciones y los medianos para que el país camine. No es suficiente cumplir con las acciones propuestas sino estamos sintonizados con la gente.

Hay muchos intereses económicos involucrados en los sectores que menciona, ¿cómo van a lidiar con eso?

Lo que se tiene claro es no permitir que grupos capturen el poder.

En la práctica eso no es sencillo…

Por supuesto. Pero se logra a través de la institucionalidad.

El presidente Cortizo indicó que no habrá intocables, ¿cómo garantizará eso?

Eso se refiere a la gente que está bajo el paraguas del gobierno. Recuerda que hay 14 ministerios y varias instituciones descentralizadas con una junta directiva. El primer nivel es la auditoría interna, lo que debe haber es cero tolerancia a los actos que no van de acuerdo a las líneas de trabajo. El otro paso es dejar que el Ministerio Público haga su trabajo.

¿Cómo asegurarán a las empresas que no habrá coima de por medio en las licitaciones?

Precisamente cuando se habla de la década perdida, y se habla de un estado de derecho como lo hemos descrito nos referimos a eso. El tema de las contrataciones públicas tiene dos ejes fundamentales, uno es el proceso y metodología y el otro es la digitalización que lo hace expedito.

¿Qué han contemplado con respecto a la incorporación de nuevas líneas aéreas?

Eso es parte de la gobernanza. Precisamente de eso se trata la competitividad y de incentivar la competencia. Al final pasa lo mismo en el turismo, sector eléctrico, parte de la función del nuevo gobierno es garantizar un piso equilibrado para que exista la competencia. No tendría ningún sentido hacer un gabinete turístico si los turistas no llegan. Entonces, parte de eso es la meta, poner a funcionar los aeropuertos, hacer un plan de incentivo y dialogar. Los participantes más importantes del país son los que ya están, son los que están produciendo actualmente, pero no significa que van a mandar en el país. Solamente con compromiso y alineamiento y disciplina se puede lograr, eso se está marcando muy fuerte. Son palabras que se tienen que transformar en acciones. Todo tiene que equilibrarse para acabar con la quita frontera.

========== ‘