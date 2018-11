'Vamos a despertar Panamá otra vez', Rómulo Roux.

miércoles 14 de noviembre de 2018 - 5:15 p.m.

Involucrando ejes como el gobierno, la economía y la educación, el candidato presidencial por el Partido Cambio Democrático impulsa la iniciativa de despertar nuevamente el país. “Han sido cinco años de pesadilla en el que los panameños hemos visto detenido el auge que tenía el país. Cambio Democrático demostró tener la capacidad de apartar la vieja política y mover Panamá. El crecimiento dejó de ser para unos cuantos y llegó al bolsillo de todos. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a despertar Panamá otra vez”, enfatizó Roux.

"Hay un costo político que los presidentes se resisten a pagar y en base a eso no se toman decisiones, sacrificando las prioridades y necesidades básicas de la gente, eso no puede seguir pasando en este país. Con la misma política de siempre no cambia nada. Pero yo no tengo miedo del costo político, porque no soy político de carrera. Sin ese miedo, podemos asegurar un gobierno que esté dispuesto a atacar los problemas grandes con soluciones grandes”, fue la aclaración de Roux al ser específico de cómo cumplir con el plan de despertar Panamá otra vez.

El candidato presidencial manifestó el deseo de “despertar Panama”, empezando con el mal manejo del gobierno. Habló de eliminar funcionarios electos en directivas de federaciones deportivas para que la política no sea parte del deporte. Para terminar con esta pesadilla, se necesita un gobierno realmente abierto, sin puertas, para que entre el pueblo y vean donde realmente va su plata.

Apelando a los estudiantes, Roux le dió énfasis al tema de la corrupción. “Yo tengo la voluntad, las ganas y el coraje para parar la corrupción. Eso es lo que se necesita para hacer las cosas diferentes en este país”, expresó en un evento con estudiantes Universitarios.