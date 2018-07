Unen lazos de amor en San Miguelito

sábado 21 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Buscan reforzar los valores familiares, pues muchos problemas en el distrito emergen de hogares difuncionales

FELICIDAD

El amor crece y se fortalece en el distrito de San Miguelito, porque ayer 61 parejas contrajeron matrimonio en la cuarta versión del programa ‘Matrimonios Civiles Comunitarios'.

Sebastián Quintero y Mariela Álvarez, quienes viven en Paraíso, forman una de esas parejas que decidieron tomar esta decisión, tras tener tres hijos y llevar 47 años juntos. Dijeron que la clave para vivir mucho tiempo juntos es la comunicación entre ambos y que, además, la educación y el respeto hacia los demás es la clave para llegar a ser una familia feliz.

En el distrito de San Miguelito y con el programa han contraído matrimonio 249 parejas. Su objetivo es fortalecer el núcleo familiar y al mismo tiempo promover la unión conyugal entre las parejas que por muchos años han convivido sin legalizar su estado civil.

El alcalde Gerald Cumberbatch, dijo que es un programa que busca reforzar los valores familiares y que ha tenido buena aceptación.

‘Todos sabemos que la mayoría de los problemas que tenemos en el distrito emergen de hogares disfuncionales y la familia por supuesto se compone, inicialmente, de una pareja que une sus vidas. San Miguelito tiene muchas falencias en ese sentido, los hombres generalmente embarazan a la pareja y no se hacen responsables, esto afecta el desembolvimiento de esos niños', dijo.

Agregó que ‘para nosotros es gratificante ver cómo todos los años, son más parejas las que deciden dar este paso, que les permite regularizar su estado civil, hay muchas parejas que han convivido en unión libre por años y no es porque no deseen casarse, sino que muchas veces no tienen el factor económico'.

Con este programa los enamorados deben pagar $37.50, que es lo que cuestan los exámenes médicos.

La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia La Unción, ubicada en Milla 8, y tuvo la presencia de las autoridades del distrito, familiares y amigos de los contrayentes.

