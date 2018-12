Triste diciembre para trabajadores de Cerro Quema

martes 11 de diciembre de 2018 - 9:39 a.m.

Los trabajadores vivimos en zozobra, y nos sentimos burlados, en especial al haber escuchado al Presidente Varela

Los trabajadores que aún se mantienen laborando para la Empresa Minera Cerro Quema informaron en un comunicado su preocupación por el cese de sus funciones.

Comunicado:

Diciembre es un mes que se caracteriza por el dar, compartir y recibir buenas noticias. Sin embargo esa no es la situación para los 79 humildes trabajadores que aún se mantienen laborando para la Empresa Minera Cerro Quema y que ya recibieron notificación por parte del Ministerio de Trabajo (MITRADEL) del próximo cese de funciones.

Y es que los trabajadores se mantenían esperanzados a que el Ministerio de Comercio e Iindustrias (MICI), procediera a firmar una prórroga de exploración que preservara sus puestos laborales y la seguridad económica de sus familias, luego de que el pasado 3 de octubre en reunión con las autoridades del MICI, estos se comprometieran a buscar una solución favorable.

"Lo triste de esto es que el MICI no dice ni si, ni no. Se mantienen callados y no vemos buena voluntad" expresó el Ing. José Bustamante, director de campo, quien destacó que pese a presentar toda la documentación y cumplir con todos los requisitos, el MICI guarda silencio administrativo .

Los trabajadores vivimos en zozobra, y nos sentimos burlados, en especial al haber escuchado al Presidente Varela decir que el 2019 "sería el año de la industria minera" manifestó Alcibiades Quintero, en representación de los trabajadores.