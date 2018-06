Trifulca en el consejo municipal de Arraiján

martes 19 de junio de 2018 - 6:40 p.m.

El alcalde aseguró que no necesita vacaciones

Un dimes y diretes se formó entre el presidente del consejo municipal de Arraiján y el alcalde de esa comuna por mandarlo de vacaciones.

Según Pedro Sanchez Moró él no ha pedido vacaciones y cuestionó la medida ya que manifestó que no es el consejo el que tiene que darle las vacaciones sin haberlo solicitado.

"Yo no me voy de aquí, no hay causales de peso", alegó el alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez, tras leerse una resolución en el Consejo Municipal de ese distrito, donde se decidió no enviarlo de vacaciones.

Y es que ayer en la reunión ordinaria del consejo municipal de Arraiján el presidente del consejo Gregorio Ángeles, representante de Veracruz, pretendía mediante resolución mandar al alcalde, Pedro Sanchez Moró, de Vacaciones, la decisión tenía que obedecer por votación de los ediles si se mandaba al alcalde de vacaciones o se mantenía en el puesto.

Pero las peticiones de Ángeles ante el consejo Municipal, no procedieron por la interrupción de grupo de manifestantes, quienes fueron a solicitar empleo en la ampliación de la panamericana en Arraiján.

"realmente estamos pasando problemas en el sentido que el señor alcalde tiene dos audiencias que responder una está esperando condena y otra audiencia, él tiene este municipio abandonado, todos los proyectos de descentralización están estancados, no podemos tener un alcalde que no le importa los proyectos, no hace nada por lo corregimiento ni por el distrito, existe dos formas de mandarlo de vacaciones una es que es la solicite y la otra es que se la pedimos por medio del gobernador”, señaló el presidente de consejo.

Por su parte , Sánchez Moro, dijo que es un tema político, "lo del presidente del consejo es maldad política, gracias a los concejales y la gente que vino a apoyarme no se les permitió".

Debido al imprevisto la elección se dejó para el próximo martes.