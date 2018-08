Tribunal Electoral se pronuncia ante la campaña #NoALaRelección

martes 28 de agosto de 2018 - 5:11 p.m.

Varios diputados como Sergio Gálvez, Katleen Levy, Aris De Icaza, entre otros han mostrado descontento contra el movimiento cívico

El Tribunal Electoral (TE), informó a través de su cuenta de twitter que la campaña #NoALaRelección, no está incumpliendo ninguna regla del Código Electoral.

“La campaña sea generalizada, es decir, sin identificar a ningún candidato o partido en particular, ya sea pagando o no. En el evento de que la campaña sea individualizada en contra de algún candidato o partido, que ésta no sea pagada.”, manifestó el escrito.

Cabe a mencionar que ante el conocimiento del escrito, los usuarios de la plataforma social mostraron su desagrado por el párrafo en que enfatiza que no se puede mencionar el nombre los "padres de la patria"

Reitero mis dudas sobre el comunicado del Tribunal Electoral sobre la NO REELECCIÓN. Por qué poner condiciones. Es mi derecho oponerme a la Reelección de cualquier político. pic.twitter.com/m6YSYD0o7u — Alvaro Alvarado (@AlvaroAlvaradoC) 28 de agosto de 2018