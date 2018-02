Tribunal archiva caso contra Linda Thomas por envenenamiento masivo

viernes 2 de febrero de 2018 - 6:08 p.m.

Medio centenar de víctimas demandaron el jueves al Estado panameño por negligencia médica

La jueza del Sistema Penal Acusatorio Hormilda Miranda declaró como "extinta" la sentencia de cárcel que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había impuesto a la exjefa de Laboratorio de la Caja del Seguro Social (CSS), Linda Thomas, por el caso de envenenamiento masivo por Dietilenglicol.

La Fiscalía panameña indicó en su cuenta de Twitter que apelará en una audiencia el próximo 7 de febrero la decisión del Tribunal de Cumplimiento de "declarar extinta la pena" de Thomas, condenada a 18 meses de cárcel en abril de 2017.



-"Fiscalía de Cumplimiento del Ministerio Público apeló la decisión del Tribunal que dictó medidas cautelares a la ex jefa del Laboratorio de la CSS y declaró la extinción de la pena de la sentenciada en el caso Dietilenglicol. La audiencia fue fijada para el 7 de febrero", indicó la institución en la red social.



El envenenamiento, que se produjo por un jarabe con dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza como refrigerante industrial, dio la vuelta al mundo y está considerado uno de los accidentes sanitarios más graves de la historia de Panamá.



Medio centenar de víctimas demandaron el jueves al Estado panameño por negligencia médica y le solicitaron una indemnización de 6 millones de dólares por persona.



El caso dio un inesperado giro en abril del año pasado cuando la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución de cinco personas, entre ellas la del exdirector de la estatal Caja del Seguro Social (CSS), René Luciani, y de la propia Thomas, y les condenó a 18 meses de cárcel.



En la sentencia original, que fue dictada en julio de 2016 por un tribunal e invalidada después por el máximo organismo de justicia, solo fueron condenados cinco de los casi 30 imputados, lo que causó gran decepción entre las víctimas.



La historia se remonta al 2003, cuando la Caja de Seguro compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.



Con esa supuesta glicerina pura, el seguro social elaboró un jarabe para la gripe, que resultó no ser apto para el consumo humano.



Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del "jarabe de la muerte", pero no fue hasta el año 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.



Según el comité de víctimas, hasta el momento se han reconocido cerca de 800 muertes y más de 1.300 afectados, entre los que hay más de 250 menores.