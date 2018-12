Tribunal abre causa a dos exministros de Martinelli por corrupción

Junto a Molinar y Suárez, acusados de peculado, el Segundo Tribunal Superior de Justicia también abrió causa en contra de Ángel Famiglieti, quien fue encargado de compras nutricionales del PAN, y el empresario Rubén Antonio De Ycaza Arias, ambos por el delito contra la fe pública (falsedad), señaló hoy el Órgano Judicial (OJ).



El tribunal lo decidió así el pasado 4 de diciembre luego de reformar el Auto Mixto 5 del 9 de diciembre de 2015 del Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal, mediante el cual se había sobreseído a estas cuatro personas, precisó el Órgano Judicial.



Esta instancia judicial basó su decisión en contra de Molinar y Suárez, exministros de Educación y Obras Públicas, respectivamente, por incumplir sus funciones como miembros del Consejo Directivo "que no eran más que fiscalizar y ejecutar los planes" del PAN, que en 2015 pasó a llamarse Dirección de Asistencia Social (DAS).



En cuanto a Famiglieti, el Tribunal fundamentó su decisión en que "levantó las actas para certificar la entrega de la mercancía sin la presencia física (requerible y obligatoria) en el lugar de embarque (Brasil) del señor Rubén De Ycaza, permitiendo que este último firmara dicha documentación, sin que se conozca el momento preciso en el cual estampó su firma".



Sobre De Ycaza, el Tribunal destacó que las constancias procesales acreditan que al momento de la entrega de los alimentos deshidratados "no se encontraba en Brasil, con lo cual se garantizó al representante de la empresa, de forma irregular, el pago por la entrega de los productos alimenticios".



El tribunal a su vez sobreseyó provisionalmente a María Del Carmen Fábrega Sánchez, exministra de la Presidencia, y Marta Susana de Varela, exviceministra de Desarrollo Social -ambas de la anterior Administración-, por la comisión del delito contra la administración pública (peculado).



Su decisión se basó en que si bien formaron parte del Consejo Directivo en la reunión que aprobó el proyecto, actuaron en calidad de viceministras "de lo que se colige siguieron directrices dadas por quien ostentaba (en ese momento) la calidad Ministra del MIDES (Desarrollo Social) y de la Presidencia, respectivamente".



Según el tribunal, "hasta este momento, no se cuenta con los elementos de convicción suficientes que permitan tener acreditado, que fueron designadas de manera permanente y con autonomía respecto al superior en la escala de jerarquía de ambos ministerios".



"Siendo eso así, no necesariamente y de manera exclusiva tenían el poder de fiscalizar la ejecución del proyecto 48910" para la entrega de los productos alimenticios, determino el tribunal, según el Órgano Judicial.



Además, el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó el auto que abrió causa criminal al exdirector del PAN Giacomo Tamburelli, Ángel Famiglietti, Rubén De Ycaza y Adolfo De Obarrio, que fue secretario privado de Martinelli y está fuera del país, por el delito contra la administración pública (peculado) en este mismo caso.