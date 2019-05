Por tres días, no habrá ‘guaro' a raíz de las elecciones

miércoles 1 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Desde mañana se establece una veda en vísperas de los comicios

Todo aquel que quiera tomarse sus cervecitas este domingo, día de las elecciones, tendrá que comenzar a almacenar desde ya el ‘liquido vital', porque a raíz de la ‘ley seca', por motivo de los comicios generales se prohíbe la venta, obsequio, traspaso, uso y consumo de bebidas alcohólicas en cantinas, bodegas, centros nocturnos de diversiones, salones de baile y de todo establecimiento donde se puedan adquirir.

Prohibiciones

Según resaltó ayer, en conferencia de prensa, el magistrado del Tribunal Electoral (TE), Eduardo Valdés Escoffery, ‘a nadie se le puede impedir que tomen en su casa, la prohibición es la venta, distribución y trasiego de licor, pero usted en su casa puede tomarse lo que quiera'.

El magistrado resaltó además que la norma exceptúa a los no nacionales ‘esto basado en una ley chilena... hemos introducido que en los hoteles se venda y consuma licores porque no representan un riesgo para la democracia por no ser electores'.

Campaña

Otro de los impedimentos que se establece a tres días de que se realicen las elecciones, es la campaña de propaganda electoral, pues a partir de la media noche de mañana jueves, los candidatos no podrán realizar actos de campaña, propaganda electoral, manifestaciones públicas, mítines, caravanas, concentraciones y toda clase de propaganda por altavoces para hacer proselitismo con fines electorales.

Tampoco se podrá repartir propaganda impresa ni artículos promocionales. La norma también va hasta las casas y es que todo aquel que tenga un banners o vallas de promoción a un candidado deberá retirarla, de lo contrario, será sancionado por el TE con una multa de entre $50 a 1,000 dólares.

Sin embargo, el ciudadano tiene derecho a mantener en su residencia, según el magistrado del TE, ‘banderas y afiches con excepción donde es patrimonio como el Casco Antiguo o Panamá Viejo. Por otro lado, es importante aclarar que si en los predios de la propiedad hay alquilada una valla, debe ser removida, de tal forma que el viernes no puede haber ninguna valla'.

Valdés Escoffery agregó, por otro lado, que los vehículos sí podrán llevar banderas y afiches, pero no se pueden estacionar a 50 metros del centro de votación, pueden llevar pasajeros más no estacionarse.