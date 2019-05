En tres años se han graduado 88 mil alumnos de 12mo.

Algunos docentes reconocen que hay muchachos que salen con deficiencias

En los tres últimos años, un total de 88,253 estudiantes lograron graduarse de sexto año en las escuelas del país, según cifras del Ministerio de Educación (Meduca). En el año 2016 fueron 28,063 alumnos; en el 2017 se contabilizaron 27,049 y, en el 2018, otros 33,141.

Los que también lograron pasar de nivel, fueron los estudiantes de premedia y, en esos tres años, lograron obtener su certificado 105,464 muchachos.

Muchos ciudadanos se preguntan, si verdaderamente estos chicos salen con los conocimientos necesarios para pasar de nivel o para ingresar a la universidad.

Luis López, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), dijo que ‘los estudiantes de la educación oficial tienen muchas carencias en su formación y va desde los pocos recursos pedagógicos que tienen los centros educativos, principalmente los colegios que forman a los jóvenes en carreras técnicas'.

‘Muchas veces no tienen los laboratorios, no existen talleres, no están modernizados con equipos tecnológicos', agregó.

‘Además nos encontramos en ocasiones con docentes que no están lo suficientemente preparados, no reciben capacitación en sus especialidades, estos elementos y otros influyen en la formación de nuestros estudiantes, es por eso que tenemos deficiencias en la formación de ellos y, cuando van a la universidad, tienen problemas para pasar las pruebas de iniciación', precisó el educador.

Daysi Beitía, una madre de familia, comentó que el Meduca debe estar vigilante para que los educadores enseñen como es debido y los estudiantes puedan salir con las competencias necesarias.

Se intentó obtener una opinión del Meduca para saber si los chicos salían bien preparados, pero no contestaron.

