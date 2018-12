Traslada a miles de usuarios para cuidar de sus cuatro hijos

Manejar un metrobús, no es tarea fácil, pues muchas veces tienen que soportar el mal humor de las personas, pero esta labor la realiza con amor y mucho esfuerzo, Kathleen Mata, desde hace tres años para mantener a sus cuatro hijos. Ella es una madre soltera. Viaja todos los días desde Las Mañanitas a su trabajo para recorrer las calles de Panamá y San Miguelito.

Hoy, en el Día de las Madres, y a sus 34 años de edad, se siente orgullosa de ellos y como operadora de Mi Bus lo da todo por el todo para que a sus pequeños no les falte nada.

Los turnos de su trabajo son rotativos, pero cuando entra a las 6:20 o 6:30 a.m, se levanta a las 4:30 de la mañana, porque debe preparar el desayuno de su hijo de nueve años que está en la escuela en la jornada matutina y dejarlo casi listo para que su sobrina lo envíe al centro escolar. ‘Luego de esto salgo corriendo para mi trabajo para poder cumplir con mi jornada', expresó.

También señaló que tiene otros dos hijos en la escuela, pero en horario vespertino, por lo que su sobrina le da el apoyo para enviarlos al colegio, pues ella sale a las 2:00 de la tarde de su trabajo, pero cuando entra a las 6:00 a.m.

Sumado a esto ‘debo encargarme que si la tarea, que el corre corre, que la figurita, el álbum. Otra parte de esto, que a veces me hace sentir entre la espada y la pared, es que mis hijos se me enferman, he tenido que pedir permisos para salir y llevarlos al médico, me ha costado perderme muchas cosas de ellos en el sentido de sus cosas escolares, por ejemplo su fiesta de Navidad, el evento del día de las madres'.

Lo importante de todo esto dice Kathleen es que ‘hay cosas que tienen sus sacrificios, pero siempre Dios nos da la recompensa'.

Detalló que ‘trabajar en Mi Bus como operadora fue un desafío, viendo las dificultades de la calle, que no hay muchas plazas de empleo, decidí darme una oportunidad, el Metrobús me abrió las puertas. Cuando yo entré había pocas mujeres y, gracias a Dios, fui una de las seleccionadas y aquí estoy, me encanta, este es mi vocación y mi necesidad, no hay nada mejor que te guste tu trabajo'.

En sus días libres trata de compartir con sus hijos de 17, 10, 9 y ocho años a pesar del cansancio, producto de su jornada diaria y por los quehaceres de la casa. Dijo que casi todos los días se acuesta a dormir a las 11 y 12 de la noche para madrugar y seguir la faena al día siguiente.

Agregó que gracias a Dios nunca ha sido agredida por algún usuario. ‘Yo siempre trato de no contradecir al usuario, porque aunque nosotros veamos que no tengan la razón tratamos de ponernos en su lugar, eso es lo que yo hago en lo personal, porque frases y palabras siempre existirán, pero eso no me detendrá y tampoco me voy a igualar con el pasajero con el dime que te diré", explicó.

En este día especial para todas las madres de Panamá, quienes amorosas demuestran amor por sus hijos, Kathleen les dice a estas bellas mujeres:

‘Tenemos responsabilidades y tenemos que tratar de cumplirlas todo en el tiempo posible, sabemos que la tarea nos es fácil, debemos salir día a día a luchar por ellos. Hay muchas mujeres que están en mi posición, de repente somos madres que tenemos que salir solas con nuestros hijos, pero que no se cansen y traten de darle amor, comprensión y tiempo. A veces yo las entiendo, que llegamos a la casa tan estresadas que botamos frases como no me hables, no me grites, quédate por allá, pero siempre debemos sacar tiempo y compartir en casa e inculcar los valores y hacerle entender los sacrificios que hacemos, porque para poder llegar a tener las cosas, es a base de trabajo. Día de las Madres son todos los días.