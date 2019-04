Tras ‘tira y jala', Credenciales recomienda a González al pleno

jueves 4 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

La Asamblea tiene pendiente ratificar a dos directivos más de la ACP

Discrepancias, discusiones, tiradera de indirectas y manoteos giró en torno a la recomendación del ministro de la Presidencia, Jorge González, para nuevo directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ayer en la Asamblea Nacional (AN).

En una convocatoria, casi silenciosa, seis de los 9 diputados de la Comisión de Credenciales determinaron discutir la designación, a puertas cerradas, la que luego de la presión que ejerció la presencia de los periodistas, se tuvo que convertir en pública.

Un voto en contra

Uno de los que cuestionó la prontitud de los comisionados por aprobar a Gónzalez fue el diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, quien en su intervención no solo dijo que el CEN del partido, bajo resolución, había decidido rechazar los nombramientos sino que también advirtió sobre presiones del Ejecutivo a miembros de la AN para aprobar al ministro.

‘Creemos que es nefasto querer politizar a una institución como el Canal de Panamá. Sabemos que esto se hace por las presiones que han venido ejerciendo por más de 15 meses, asfixiando, denigrando, desprestigiando a la Asamblea en contubernio con la procuradora de la nación y el contralor general y cuando falta menos de un mes para las elecciones, pretendan arrodillar a la Asamblea con qué tipo de ofrecimiento para salvar a sus fichas', manifestó González, a quien en varias ocasiones la diputada, Mariela Vega, quien presidia la comisión, le interrumpió haciendo alusión a que su tiempo estaba por terminar, por lo que tenía que culminar su intervención.

La perredista, Zulay Rodríguez, quien fue el único voto en contra de la designación, manifestó que no había sido convocada, lo que fue refutado por Vega, ‘insiste con lo mismo diputada, hable la verdad', a lo que le respondió Rodríguez ‘yo estoy hablando Mariela, déjame hablar. Me enteré de esto porque el secretario general, Pedro Miguel [González] me preguntó que si sabía de esta reunión. Quiero señalar que esto se hizo a escondidas, yo no voy a votar por ti [dijo al ministro González] porque usted no tiene la competencia ni idoneidad, simplemente por ser el niño bonito de Varela es que está aquí'.

Cinco votos a favor

Los dos diputados panameñistas, Jorge Alberto Rosas y Miguel Salas, defendieron la designación. ‘Tengo dudas sobre la inconstitucionalidad de esa resolución del PRD, los títulos del Canal están establecidos para evitar que posiciones políticas afecten el funcionamiento de la ACP y hoy vemos cómo una resolución quiere pisar la norma constitucional de la ACP', dijo Rosas. Mientras que, Salas señaló que se ha intentado ‘ridiculizar al ingeniero en vez de ver si tiene los méritos, si cumple o no con los requisitos, no me parece correcto que busquen amedrentar bajo resolución a los diputados'.

Entretanto, el diputado Alfredo ‘Fello' Pérez, quien busca su reelección cuestionó al secretario general de su partido, advirtiendo que ‘me sorprende que usted precisamente, venga hablar de líneas de partido cuando en tres años no supe qué era una línea, cómo ahora me va a decir que se han ofrecido dádivas a cambio de un voto'.

‘Estoy capacitado para el cargo, pido que evalúen mi trayectoria. Como panameño no hay nada más importante para mi que defender el Canal', Jorge González