PRD se toma la Federación de Estudiantes de la UP

martes 27 de noviembre de 2018 - 12:13 a.m.

Más de 30,000 alumnos mostraron apoyo a ‘Nito' Cortizo. Un 95% de la directiva del grupo político universitario es perredista

RESPALDO

A poco menos de un día que el Partido Popular (PP) ratificara su respaldo a la candidatura presidencial del panameñista, José Isabel Blandón, más de 30 mil estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) convalidaron su apoyo a la aspiración a la Presidencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD), liderada por Laurentino ‘Nito' Cortizo.

Se trata de universitarios aglutinados en la Unión de Estudiantes Universitarios (UEU) y la Federación de Estudiantes, quienes tienen más de 35 grupos políticos y 25 asociaciones universitarias de todo el territorio nacional.

‘Hay un sector grande comprometido con apoyarlo, pero no podemos decir que todos los universitarios, pero el movimiento más grande sí lo respalda', manifestó Kennedy Vargas, presidente de ambas agrupaciones.

La junta directiva, tanto de la UEU como la Federación de Estudiantes, en un 95% está compuesta por miembros del PRD, tal como lo reconoció su presidente.

‘El movimiento estudiantil está comprometido con las calles, si el candidato llega a la Presidencia y no cumple, saldremos a la calle porque nuestro compromiso es con la calle, no es con la persona', añadió el dirigente universitario.

Ante la interrogante sobre si con esto, la política está inmiscuyéndose poco a poco en la UP la que debería ser autónoma, el dirigente advirtió que ‘el colectivo político va a tomarse la Universidad de Panamá, porque debería estar mal, el partido FAD llega a la universidad y hace bulla, con banderas y no lo ven mal, ¿porqué sí ven mal que el PRD [lo haga]?'

En apoyo esta postura, está el secretario de Defensa de la Federación de Estudiantes de la UP, Luis Aldeano, que el respaldo no es una intromisión de los partidos en la UP. ‘Porque al final la universidad es una institución en la que hay diferentes corrientes e ideologías. Nosotros solo nos hemos alineado al candidato que va a favorecer a la educación superior', argumentó.

Por su parte, el dirigente estudiantil y secretario general del Frente de la Juventud del PRD, Bernardo Meneses, añadió que ‘los universitarios han decidido acuerpar esta propuesta por que se ha entendido que ‘Nito' Cortizo habla con la verdad y que apoya a la juventud'.

FAD

Ante estos señalamientos, la vicepresidente del FAD, Maribel Gordón, sostuvo que, en efecto, el colectivo tiene ‘compañeros universitarios en organizaciones estudiantiles que los están apoyando, no todos los están apoyando a ellos'.

Gordón aseguró que hay grupos en Colón, en Azuero, en Panamá y otras provincias. ‘Tenemos cinco o seis organizaciones que apoyan la candidatura del señor Saúl Méndez', explicó.