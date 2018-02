Todo listo para los carnavales “Un país en fiesta 2018”

Him, confirmó que se logró un acuerdo con las dos empresas que licitaron para la presentación de artistas de la Tarima del Recuerdo

El cantante Sergio Vargas es el artista internacional invitado para el martes de carnaval en la Cinta Costera, gracias al patrocinio de la Cervecería Nacional, anunció la reina del carnaval de Panamá “Un País en Fiesta 2018”, Yanidia Maure, durante conferencia de prensa sobre el operativo de seguridad de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) “Titán”.



El administrador de la Autoridad de Turismo, Gustavo Him, confirmó que se logró un acuerdo con las dos empresas que licitaron para la presentación de artistas de la Tarima del Recuerdo y que ambas se les dio igual recurso para ser equitativos.



El máximo regente del turismo en el país reconoció el esfuerzo que desarrolla la FTC previo a los preparativos, durante los cuatro días y después del carnaval para todos los que van a disfrutar de estas fiestas.



“Es un trabajo muy exigente, agradezco a todas las instancias de seguridad involucradas con las cuales la ATP ha venido trabajando desde hace muchos días, para que estos carnavales sean los mejores del país y que todos disfruten con orden”, manifestó Him, a la vez que reiteró tanto a panameños como extranjeros que disfruten con tranquilidad, cordura y retornen con bien a sus hogares.



Him aseguró que la entidad ha hecho un gran esfuerzo para ofrecer un carnaval de altura en la ciudad capital con tres tarimas principales: PTY, Balboa Lounge y Tarima del Recuerdo, además de las tarimas de los medios de comunicación que realizarán transmisión simultánea.



Entre los artistas que estarán deleitando a los asistentes con diferentes géneros musicales, figuran BCA, Dubosky, Osvaldo Ayala, Samy y Sandra Sandoval, Comando Tiburón, Los Rabanes, Phantom, entre otros.



Agrego que la ATP también está apoyando el carnaval del interior con un aporte de 700 mil dólares y que la entidad estará haciendo recorridos en principales lugares donde se desarrollan actividades.



“Para el turismo estas fechas son importantes porque se espera que aproximadamente 40 mil turistas visiten el carnaval de la ciudad capital y el interior del país”, señaló.



Las actividades del carnaval arrancan este viernes 9 de febrero a las 8 de la noche con la coronación de su Majestad Yanidia Maure y sus dos princesas Natasha Vargas y Leydis González.



Him estimó que unas 800 mil personas participen de los carnavales en la Cinta Costera y que se registre un éxodo entre nacionales y extranjeros de casi 1 millón 700 mil personas hacia el interior, donde la ocupación hotelera está en un 100%.