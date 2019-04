‘Teta pa' los manes', lo volvió a hacer

martes 9 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Investigan a cuatro uniformados por manchar la imagen de la Policía Nacional

Una vez más la conocida joven ‘tetas pa' los manes', causó polémica. Esta vez fue con los uniformados de la Policía Nacional (PN).

El fin de semana pasado circuló un video, en el que se observa un patrulla estacionado en una calle medio oscura, afuera la muchacha en referencia mantenía una conversación con los agentes que se encontraban en el vehículo policial.

En parte de la grabación se escucha a la chica decir: ‘ellos no me quieren. Yo no soy Yessika, ¿quién es Yessika? ¿Sabes que estamos filmando? ¡Obviamente, esto si lo va a saber Panamá, pero esta parte no va a salir! Luego cantaba ¡hayyyy baby! Tú estas clarito'. En parte de la escena la chica se aproxima a la puerta del carro, se alza la blusa y le muestra los senos a los ocupantes. Mientras, al fondo se escucha la voz de los agentes que ríen y uno de ellos le dice ‘Troya va a ser tu novio, ja,ja,ja quiero tú número'.

Para el abogado Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, en el caso de la chica hay que someterla a un tratamiento para que se dictamine que tiene un desajuste, porque no es normal que una persona haga eso cuando esté alegre en la calle.

En cuanto a los uniformados, se refirió a que no hicieron nada para poner el orden e intervenir, porque promovieron y fomentaron ese acto que va en contra de la moral e incurrieron en una falta al reglamento interno. ‘Esto refleja la descomposición y falta de valores que hay en la sociedad', agregó Lee.

En un comunicado, la PN informó que la Dirección de Responsabilidad Profesional inició las investigaciones para deslindar responsabilidades a cuatro uniformados que incurrieron en faltas administrativas, cuando fueron grabados en el vídeo que circula en redes sociales.

Ley Orgánica de la PN, la Ley 18 de 3 de junio de 1997, indica que los hombres y mujeres de uniformes, deberán actuar, sin incurrir en actos que denigren el nombre de la entidad.