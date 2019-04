‘Tengo piel de cocodrilo, pero renuncio por la maldad de las personas'

Franz Wever es secretario general de la AN

sábado 6 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Las razones son sencillas, según contó, ‘por la maldad de algunas personas'

Decisiones. Han transcurrido cuatro meses luego que el secretario general de la Asamblea Nacional (AN), Franz Wever, dejara saber, a la faz del país, sus aspiraciones a una magistratura del Tribunal de Cuentas y luego que el Ministerio de Gobierno advirtiera que sí tenía todos los méritos para postularse y que el legislativo fijara el periodo de postulación para la próxima semana, Wever anunció ayer que no presentaría sus credenciales para el cargo.

‘Yo tengo la piel de cocodrilo, pero lo que ocurrió fue muy duro, no tengo palabras, no entiendo porque la gente tiene tanta maldad en contra mía, la verdad no sé. Desistí por mi salud, mi familia. Si Dios quiere cuando salga de la Asamblea voy a dedicarme a la docencia, Dios debe tener algo bueno para mi', manifestó entristecido Wever.