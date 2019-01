‘Tengo los méritos para ser magistrado'

miércoles 9 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

El secretario de la Asamblea Nacional, Franz Wever, sostuvo que tiene derecho a aspirar, pues ha estudiado

POSTURA

‘Yo tengo la preparación, tengo todos los requisitos para ocupar este cargo, yo tengo derecho a aspirar', así respondió a las críticas el secretario general de la Asamblea Nacional (AN), Franz Wever, luego que a través de una carta le pidiera a los diputados ser considerado para que lo nombren como reemplazo del magistrado del Tribunal de Cuentas, Álvaro Visuetti, quien fue nombrado en el 2008 por 10 años, por la Asamblea de aquel entonces.

‘Yo me he preparado mucho y he estudiando no para tener los diplomas colgados en la pared, sino para que cuando se dé la oportunidad, pueda aspirar', aseguró Wever.

Luego de este anuncio muchos han cuestionado los deseos del funcionario, una de estas fue la zarina anticorrupción, Angélica Maytín, quien calificó la pretensión de Wever como ‘desafortunada y tráfico de influencias'.

‘Es desafortunado que se haga uso de lo que se conoce como tráfico de influencias porque uno como servidor público debe poder conseguir un cargo por sus méritos y no por el cargo que ostenta. Cuando leí la carta, realmente me sentí muy molesta porque este tipo de cosas no deben ocurrir, uno no debe usar el cargo para beneficio particular', enfatizó Maytín.

Wever le respondió a Maytín al señalar que cuando se nombró al magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, quien fue un funcionario de la Asamblea y panameñista, ‘nunca la escuché criticar esto y diciendo que había tráfico de influencias, entonces porqué ella me critica si yo tengo derecho a aspirar'.

Advirtió que la candidatura es personal y no del PRD, partido en el que milita. Señaló finalmente que el único delito ‘que he cometido en toda mi vida es haber nacido pobre, porque parece que los pobres no pueden ocupar cargos importantes'.