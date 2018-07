‘No tengo el apoyo de diputados del PRD', asegura Gerardo Solis

‘Tengo mi lengua y mis manos limpias' dijo y aseguró que ganará en las primarias

ENTREVISTA

El exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) y aspirante a la vicepresidencia de la República, en las elecciones de 2014, Gerardo Solis, manifestó que no tiene intensiones de bajarse en las primarias del PRD el próximo 16 de septiembre, pese a que reconoce que carece del apoyo de la mayoría de los diputados de su bancada.

Son 18 candidatos a la presidencia por el PRD, usted, ¿no ha considerado bajarse?

Los designios de Dios se manifiestan en la tierra a través de hombres y mujeres de buena voluntad, yo tengo la mejor voluntad de llevar valores éticos y morales a la gestión pública a través de la Presidencia. No me pienso bajar, el 16 de septiembre verán a Gerardo en la papeleta con el favor de las bases, para hacer un gobierno con la gente del PRD y el pueblo panameño.

Le pregunto por que, durante el periodo de postulaciones, se hablaba que usted había llegado a un acuerdo de bajarse para favorecer a otros candidatos fuertes.

Yo he hablado, hablo y hablaré con todos. El 16 de septiembre cuando me elijan como abanderado presidencial del PRD, tengo que tener la lengua y las manos limpias, sin haber metido golpes bajos y para eso hay que tener contacto con todas las fuerzas. Ninguno es mi enemigo ni adversario.

¿De salir en las primarias como el candidato presidencial del PRD, contempla alianzas de gobierno?

Tengo una propuesta de transformación social. Por mis venas corre sangre con ADN-PRD. Yo soy hecho y crecido durante el proceso revolucionario. No contemplo una alianza. El PRD no debe hacer alianzas con ningún partido.

¿Ni siquiera con Cambio Democrático?

El PRD debe ir solo para hacer la transformación social que requiere el país y Cambio Democrático no hizo ninguna transformación. CD y el partido varelista [Panameñista], llevan 10 años haciendo lo que yo llamo la década oscura, pérdida de la corrupción. En la primera parte, obras que no se necesitaron con corrupción y en la segunda parte, corrupción sin obras, lo que toca hacer son obras sin corrupción y he demostrado que soy transparente.

¿No corren el riesgo, de quedarse por irse solos, como ocurrió en la última elección?

El país necesita en esta elección un presidente honesto, probado, con probidad, con transparencia, con eficiencia, joven, con energía, con dinamismo, determinación, dispuesto a la acción y yo tengo estas credenciales. Yo espero que el PRD y el pueblo me elijan para traer beneficio a todos.

¿Cómo manejará las campañas sucias de haber?

Mi campaña hasta este momento ha sido y será una campaña ética, de moral y de altura, de propuesta y estoy planteando que me conozcan, los demás no sé.

¿De ser electo presidente de la República, usted está dispuesto a donar su salario como presidente, así como hizo el exmandatario Ricardo Martinelli?

Mira toda la corrupción que hizo Ricardo Martinelli diciendo que estaba donando su salario. Yo he sido un hombre con una trayectoria intachable, ahora, yo tengo que vivir y voy a vivir solo de un salario decente y suficiente. Yo no voy a derrochar plata en viajes y no voy a permitir que nadie lo haga. Vamos a ser un gobierno de austeridad.

Tiene usted el apoyo de los diputados en estas primarias?

No, no tengo respaldo de diputados, yo creo en el respaldo de las bases, los diputados están con otro candidato.

¿Eso no lo pone en desventaja frente a ese otro?

No, las primarias no las definen los diputados ni la dirigencia. Las elecciones las definen las bases y espero que ellos puedan ver en mí la persona que los va a servir.

