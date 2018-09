Una taza del geisha panameño alcanza los $70

lunes 3 de septiembre de 2018 - 12:13 a.m.

En Asia, el sabor del café boqueteño es de los más cotizados

¿Cuánto pagaría por una taza de café? En Dubay o en Asia, una taza del exquisito geisha panameño puede valer hasta $70. El precio del producto es el resultado de un gran esfuerzo de la familia Lamastus, que por segundo año consecutivo, rompieron el récord de venta en la subasta que cada año se realiza en Panamá. Wilford Lamastus jr. nos cuenta los secretos detrás del mejor café del mundo.

¿Tenía miedo de no poder superar su propio récord de $601 por libra?

Yo sentía que el $601 era un número tope, y que no se podía alcanzar. Esperaba algo cerca, como $200 o $300. En Costa Rica este año rompieron el récord de café, fuera de Panamá, y fue grandioso para la industria, y yo decía, yo quiero poder superar eso. Pero cuando ocurrió la subasta vi que se podía más y más, hasta que logramos romper dos records.

Narre ese momento en el que empezó la subasta…

Me gustaría empezar desde la competencia. Eso es a ciegas y hay códigos, pero uno ve que hay un café que ya superó un récord, y esa es una alegría porque el café sabe mejor este año aunque uno no sabe de quién es. Pero es una alegría colectiva porque los productores se alegran de los otros, saben que indirectamente es un beneficio para todos. Ese día, el de la premiación, estábamos en la tarde emocionados de que se había roto un récord. Cuando llaman al primer lugar de un geisha natural, no era récord, pero estábamos muy contentos porque no es fácil lograr ese primer lugar. Luego, cuando llegó el último premio, el récord, había mucha ansia por conocer de quién era ese café, y eramos nosotros. Fue algo increíble. Fue una emoción inmensa, aunque en ese momento no pensamos en la subasta. Pasaron los días y comenzó la inquietud de la subasta pero nunca pensé que íbamos a llegar a eso.

¿Cuántos jueces participaron?

Son 17 jueces que vinieron pero 130 compañías que se suscribieron a la subasta y piden sus muestras que son los 49 mejores cafés de más de cien que clasificaron. De esos son 33 geishas. Nosotros muy ansiosos por la subasta, no pensaba que romperíamos el récord, no había nada que definiera que así lo haríamos. Tuvimos una experiencia en 2013 cuando rompimos un récord y pasaron 4 años hasta que volvimos a hacerlo. Eso me demostraba que no era una garantía de que año tras año superaríamos la cifra. Pero el día de la subasta, mi hermana me decía, mira ya pasamos a Costa Rica. Luego alguien me dijo, estás en $350, me dije a mi mismo, vamos a tener el segundo lugar en todos los tiempos. Pero desde que pasó ese monto, hasta que llegó al récord, hubo un shock del que no recuerdo mucho.

¿Qué pasó desde que superaron los $300 hasta que alcanzó $800?

Estaba en un bar que tienen tostadoras de café en la parte de abajo donde se reúne un grupo que hace un evento de cata de las que habían seleccionado de la subasta. Invitan a un grupo de personas a que caten algunas muestras y luego puedan seguir la subasta. Todos estaban emocionados. Yo estaba viendo la pantalla y habían personas que no podían creer lo que veían, toda la atención eran sobre mi. Hubo un momento en que ambos cafés, el geisha lavado y el natural, empataron los $601, entonces llamé a mi papa a Boquete. Lo felicité y fue un momento muy emotivo. Es un logro de su trabajo, desde niño lo veo. Cuando vuelvo a ver la pantalla la puja subió a $603, eso quería decir que oficialmente ya teníamos el record. Luego hubo una inactividad, una pausa larga, la gente que no entendía nada de lo que estaba pasan do también me felicitaba, era un ambiente muy emocionante. Luego empezó de nuevo la puja y empezó a subir. En un abrir y cerrar de ojos saltó a $800. Yo me asombré mucho. Habían varias compañías que llegaron al final, por ejemplo, Zaza coffe de Japón, un comprador récord que ha tenido experiencia en el mercado. La otra era Blackwell coffe de Taiwán, muy activos en la subasta pero nunca han comprado récord en Panamá. Este año decidieron no soltar ese café. Un dato curioso, el café que quedó récord en precio no fue el mismo que el del puntaje.

¿Cómo se entiende eso en la industria?

Yo creo que se enamoraron de eso. El proceso natural es aquel que se seca con la fruta del café. En vez de ser removido y lavado, se seca naturalmente con la semilla y le trae sabores mas frutales a la taza, y eso le encanta a los asiáticos. Los taiwaneses y a los chinos les gusta ese sabor más que al japonés. Un taiwanés estaba muy inclinado a comprar ese natural y ellos le dieron hasta el final. Hace unos meses, esa compañía ganó un premio muy importante en su país de preparación de café con un geisha, no nuestro, pero estaban muy contentos por l a aceptación que había tenido.

¿En cuánto se vende una taza de café a ese precio?

El año pasado dijimos que se vendería en $50, pero me equivoqué por mucho. En Dubay se vendió en $65, en Singapur en $85. Hay personas que para probarlo están dispuestos a pagar el precio. Pero en esta ocasión, calculo que nuestro café puede venderse, por lo menos, en $65 por taza. El año pasado el café que rompió récord llegó a Australia, Estados Unidos, Taiwan, Singapur, este año de salida yo se que va para Taiwan, Londres, Inglaterra, Estados Unidos, así que mientras más países mejor.

¿Cómo harán en la finca para superar la presión interna y el desafío de este año?

Hay una presión grande en superar este récord, pero también hay una presión por mantener el liderazgo internacional del mejor geisha. Ya hay 15 países que producen esta clase de grano, y todos tienen más capacidad de producción que Panamá, también las personas tienen la capacidad de aprender. Es verdad que nuestra ventaja por el clima hace superior al grano que en otros lados porque tenemos muchos micro climas en un área tan pequeña, ambos océanos que permiten una corriente de vientos que influ yen en estas variedades exóticas, pero hay que estar anuentes que no son los tiempos de antes en que se producía en lugares escasos. Todos quieren producir este café y nosotros con este tipo de récord podemos marcar la diferencia y seguir, no tanto preocuparnos por romper récord, sino mantener el liderazgo en la carrera.

Los sabores alimonados o dulces tienen su mercado. Cuando secan el café, ¿apuestan a qué sabor?

Hay una apuesta de entender qué tipo de proceso beneficia a qué mercado. Esto ha sido por ensayo y error, cuando pensábamos que un tipo de cosecha no pegaría pero resultaba ser todo lo contrario. Por eso es que el mercado asiático es abierto para probar nuevos sabores vs el mercado de EE.UU., Australia y Europa donde quieren sabores clásicos. Por ejemplo, si el café se seca en dos semanas, nosotros hemos alargado que se seque en un mes para que agarre sabores más pronunciados, eso le encanta al asiático. Se dan cuenta que hay un mercado para ellos, no lo ven como un defecto del café como sí lo hacen los europeos.