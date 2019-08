Taboga, un paraíso al alcance del citadino

sábado 24 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Conocida como la ‘Isla de las Flores', por su exuberante vegetación tropical que florece casi todo el año.

Para nadie es un secreto que no soy de las que me gusta madrugar, pero hay circunstancia que verdaderamente lo ameritan y es que no siempre se te brinda la oportunidad de visitar la isla de Taboga, ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Panamá. Deben suponer que por ser la primera vez, mi entusiasmo crecía, mientras el bote me trasladaba a mi destino.

La isla de Taboga es un verdadero espectáculo para los que amamos la playa. Sus cálidas y pacíficas aguas permiten al visitante sentir libertad y un despertar de tus sentidos.

Kioscos de comida y bebidas, ventas de souvenir, música y curiosidades se entremezclan con la historia, pues aún sus calles salvaguardan casas que datan de la época colonial. Uno de sus puntos históricos sobresalientes es la iglesia de San Pedro que, en su momento, con ayuda de los colonos se construyó y se supone que es la segunda iglesia más antigua de todo el continente.