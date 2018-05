Suspicacia por quinta papeleta

sábado 5 de mayo de 2018 - 12:13 a.m.

De formalizarse la iniciativa para incluir esta propuesta en las elecciones, esta tendrá que pasar por la aprobación en la Asamblea

OPOSICIÓN

Más que satisfacción, ha generado críticas el anuncio que dio el presidente de la República, Juan Carlos Varela, con relación al posible llamado que hará hoy en el Tribunal Electoral (TE) para que presuntamente se incluya, la quinta papeleta en el próximo torneo electoral 2019, por medio de la cual los ciudadanos podrán votar si están o no a favor que se convoque la tan anhelada Constituyente.

Cristóbal Silva, del grupo ‘Constituyente Va', indicó que el uso que le da el gobierno a la quinta papeleta no es el que dice la ley.

‘La quinta papeleta es para consultar al pueblo si quiere o no la Constituyente, pero como lo está convocando el Ejecutivo, es como para complacer a la gente, de decir que él está haciendo caso a la solicitud, pero la esencia del pueblo se está perdiendo', manifestó.

Para el panameñista, Jorge Gamboa Arosemena, el que el presidente Varela esté interesado en la quinta papeleta es raro, pues considera que el mandatario no cree en las ‘constituyentes'.

‘Para mi, esto es una táctica para distraer que asumirá en el plano político, no tengo esperanzas que se concrete esta idea', dijo.

Para el abogado y catedrático, Miguel Antonio Bernal, Varela no ha dicho nada en concreto, ‘este es una especulación que han puesto a rodar para distraer la opinión pública, porque él no puede ahora decir que la va a convocar ahora cuando los tiempos no dan. Esta es una jugarreta para termometear el ambiente y ver si tiene oportunidad para prolongarse en el poder, están tirándole polvo a la gente', indicó Bernal.

El especialista en derechos humanos, Roberto Troncoso, señaló que el lanzar la quinta papeleta respaldada por el Ejecutivo ‘podría jugar a favor como una proyección para que el Gobierno diga, yo cumplí, como una especie de acción propagandística'.

Para el diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, el presidente perdió la oportunidad de convocar una Constituyente al inicio de su gobierno. ‘Sin haber consensuado con partidos políticos y sociedad civil pretende lanzar la idea de una quinta papeleta con ese propósito en las elecciones del próximo año. Por la forma en que quiere sorprender al país, nos parece una maniobra para ganar respaldo a las movidas que hará a fin de hacerse de una nueva mayoría el próximo 1 de julio'.