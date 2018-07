La CSS suspende la compra de pistolas

jueves 19 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Según la licitación pública, la entidad ofrecía $167 mil por este armamento

DECLARACIÓN

A pesar de que el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz, informó que ordenó suspender la licitación para la compra de 120 armas de fuego, con un precio de referencia de 167 mil 874 dólares, dijo que es necesario comprarlas sin lugar a dudas para proteger los activos de la institución, pero que verán qué mecanismo utilizarán para poder hacerlo.

Martiz explicó que ‘hay que ser sinceros y debo ser muy cuidadoso en esto, porque tampoco puedo dar información muy relevante, la Caja de Seguro Social en sus agencias maneja dinero y no maneja dos dólares, si yo les digo a ustedes las cifras, obviamente los maleantes van a querer verse interesados'.

Agregó que, los agentes de seguridad de la entidad, necesitan algún tipo de mecanismo para poder proteger un bien que es de la CSS.

De ejemplo dijo que ‘suponte que a nosotros nos robasen y después digan que nosotros no hicimos los esfuerzos necesarios para garantizar ese capital, entonces también van a decir, oye no están actuando de manera correcta, no están actuando de manera precavida'.

De igual forma, el funcionario destacó que han tenido acercamientos con la Policía Nacional. ‘De hecho, los carros de la empresa que retira el dinero también hacen su papel, pero ustedes mas que nadie conocen las mafias organizadas y cuando van a dar un golpe lo dan', aseguró Martiz.

Porqué se tumbó la licitación

En cuanto a esto, Martiz, indicó que ‘cuando me llegaron con la documentación yo no me sentía muy contento del pliego per se, a todo esto no estaba la noticia que había sido publicada en uno de los diarios de la localidad, lo que quería, era que se hiciera una reevaluación del mismo'.

Hizo mención a que, anteriormente, había tumbado otros pliegos como la compra de sábanas en el Complejo Hospitalario de la CSS, que prácticamente tenían nombre y apellido y al enterarse la canceló.

Aunque Martiz declaró que ordenó suspender esta adquisición de armas, la licitación aun permanece activa en el portal Panamá Compra.

José Alba, miembro de la Junta Directiva de la CSS, expresó que aparte de las necesidades que hay cada día más en el sistema de salud, también hay necesidades de proteger la institución, porque hay una inseguridad total en este país.

Diversos gremios de la salud, cuestionaron la compra de armas en la que aseguraron que hay demasiadas necesidades en la institución para dar prioridad a una adquisición de pistolas.

