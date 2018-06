Supremo de Panamá realizará audiencia de acusación a Martinelli por escuchas

domingo 24 de junio de 2018 - 12:41 p.m.

A través de su portavoz Luis Eduardo Camacho, Martinelli anunció que este domingo iniciaba una huelga de hambre para denunciar que es un "perseguido político"

El Supremo de Panamá celebrará este lunes la audiencia de acusación a Ricardo Martinelli por la causa de las interceptaciones ilegales durante su mandato (2009-2014), en medio de reclamos de la defensa que alega que esa instancia perdió competencia tras la renuncia del expresidente como diputado.



Martinelli, de 66 años y extraditado por EE.UU. el pasado 11 de junio, entregó mediante terceros el pasado viernes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) su carta de "renuncia irrevocable" como diputado de ese organismo, cargo al que tenía derecho por haber sido Presidente de un país miembro.



Al dejar de ser diputado, el caso de las escuchas ilegales, por la que el magistrado fiscal, Harry Díaz, pide hasta 21 años de prisión para el ex jefe de Estado, sale de la esfera del Supremo y pasa a los tribunales ordinarios.



La defensa del expresidente ha dicho que la audiencia de este lunes no debería realizarse por "economía procesal", aunque el Supremo, que la convocó el pasado día 15 a petición de magistrado fiscal Díaz, no se ha pronunciado oficialmente al asunto.



Martinelli se encuentra detenido en la cárcel de mínima seguridad El Renacer, ubicada en las afueras de Ciudad de Panamá, desde que llegó extradito de Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por el caso de las escuchas.



El expresidente se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo, aunque solo podrá ser procesado por las escuchas ya que fue extraditado bajo el principio de especialidad previsto en un tratado bilateral de 1905.



A través de su portavoz Luis Eduardo Camacho, Martinelli anunció que este domingo iniciaba una huelga de hambre para denunciar que es un "perseguido político".



En una carta manuscrita cuya foto difundió Camacho, que también fue su ministro de Comunicaciones, el exgobernante aseguró que se negará a asistir a la audiencia programada para este lunes.



"El viernes 22 de junio se formalizó mi renuncia a mi condición de diputado por derecho propio en el Parlacen. Ello implica que la Corte Suprema de Justicia perdió toda competencia para conocer denuncias en mi contra", dice la carta manuscrita.



Hay polémica en Panamá sobre el cause que debe seguir la misiva de renuncia al Parlacen para que sea vista por el pleno de ese organismo regional, que debe comunicar formalmente a las autoridades panameñas que Martinelli ya no es diputado regional fuentes legales.



El abogado Ángel Álvarez, quien representa a varias supuestas víctimas de los pinchazos, dijo a Acan-Efe que más allá de los procedimientos para entregar la carta lo importante es que "el Parlacen oficialmente le comunique a la Justicia panameña que se cumplió" el trámite, y "esto puede demorar un día como puede demorarse 4 meses".



"Lo único previsible aquí es que la detención (de Martinelli) se va a mantener (...) ninguna orden de detención desaparece por obra y gracias, necesita un acto que la revoque", dijo Álvarez.



El pleno del Supremo negó esta semana cambiar la detención en la cárcel por un arresto domiciliario, como pidió la defensa, y rechazó dos hábeas corpus a favor de Martinelli.



Sobre la audiencia de este lunes, el abogado Álvarez no descartó que el magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía, la abra para decir que no tomará "ninguna decisión hasta que el Parlacen" se pronuncie sobre la renuncia de Martinelli, lo que, opinó, sería lo más prudente.