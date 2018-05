Suntracs prevé que su huelga dure más allá del 15 de mayo

jueves 3 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

Van 14 días del paro y aún, Capac y los obreros, no logran un acuerdo

CONFLICTO

La huelga que tiene paralizada a un 95% de las obras de construcción del país, podría extenderse más allá del 15 de mayo.

Esto a raíz de que ayer el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, informó que la próxima asamblea será el martes 15 de mayo, para evaluar cómo se ha desenvuelto el paro y las negociaciones.

‘La única forma de levantar la huelga es llegar a un acuerdo, si los empresarios siguen con su decisión tozuda la medida sigue', expresó.

Mientras que, esto ocurre, los dirigentes del Suntracs y los representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), no llegan a un entendimiento para firmar la nueva convención colectiva 2018 -2021.

A nte el poco avance, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, manifestó que los únicos que pueden frenar este conflicto son la Capac y Suntracs, pero sus propuestas aún están distantes.

‘Capac sabe muy bien que no es un 1% por año y Suntracs debe bajar del 11% para llegar a un punto medio', enfatizó Carles. Aseguró que, en la mesa de negociaciones, él recomendó que el sector empresarial subiera a un 2.5% y los trabajadores bajarán a 9% por año. Esto no fue aceptado, por lo que van a proponer otras cifras.

Explicó que si a la final ninguna de las partes deciden moverse, el Código de Trabajo permite que el Suntracs pida un arbitraje o que ambas partes lo soliciten.

‘Nadie quiere una huelga y prácticamente, estamos secuestrados por dos entes, por terquedad, por una propuesta irrisoria que ofrece Capac y una muy exorbitante que plantea el Suntracs', expresó.

Fue claro al indicar que el Suntracs, al principio descendió considerablemente de un 25% a 11% por año, pero aun resulta exorbitante, sin embargo, los empresarios en lo que va de las negociaciones empezaron con un 0.2% y solo aumentaron al 0.8% por año.

El ministro lamentó que un grupo de empresarios no den pasos importantes y que no son sinceros en reconocer que la economía sí ha crecido, pero no en inflación como ocurrió en 2009, 2010 y 2013.

Representantes del sindicato califican como ‘migajas' lo que ofrece el sector empresarial y el lunes, en Asamblea, se acordó mantener la huelga.

Indicaron que el lunes y martes van a realizar acciones para presionar y lograr un acuerdo digno.