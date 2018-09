‘Stanziola no es testigo', Rodríguez

martes 11 de septiembre de 2018 - 12:13 a.m.

Advirtió que Isabel Stanziola (supuesta testigo que se retractó), ‘no es parte, ni ha figurado como testigo en este expediente

Señalamientos. Rolando Rodríguez, secretario general del Ministerio Publico (MP), aseguró que los testigos retractados en el caso ‘pinchazos' que se sigue contra los exdirectores del consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, no deben influir en el desarrollo del proceso. ‘Mientras este proceso estuvo durante el desarrollo de la investigación o de instrucción de sumario no se dieron retractaciones, eso se da luego de tres años. El juez ahora debe valorar las consecuencias porque ante la sana lógica esto no debe tener ningún valor, amén que existen otros medios de convicción que corroboran las primeras versiones', indicó Rodríguez.

