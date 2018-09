Sociedad civil duda que ley de la ‘no reelección' sea acogida

martes 4 de septiembre de 2018 - 12:13 a.m.

El proyecto será presentado hoy ante la Asamblea. Debe ser prohijado por los diputados

PROPUESTA

Miembros de la sociedad organizada dicen no tener fe que el proyecto de ‘la no reelección', sea aceptada por la Asamblea Nacional (AN), hay quienes aseguran que sería un milagro que los diputados la aprueben. La iniciativa busca que un diputado no sea reelecto más de dos periodos de Gobierno.

La vicepresidenta del FAD y economista, Maribel Gordón, considera que la crisis en la que está la AN, ‘producto de la corrupción', hace que se dude que la ley se pueda aprobar.

‘Periodo tras periodo, se acondicionan a sus intereses y eso es lo que hace que las leyes electorales tengan un alto vicio de antidemocracia. Ellos se convierten en una especie de juez y parte', indicó.

La dirigente de la Alianza Estratégica Nacional (AEN), Gisela Pérez Polo, cree que sería un verdadero milagro del cielo, si los diputados aprueban algo similar a esto, que sería un ‘harakiri político'.

‘Desde el día uno, ellos están pensando en reelegirse, es lógico que este proyecto de ley no tendrá cabida, ni siquiera será prohijado. Si es prohijado es un milagro del altísimo', aseguró Pérez Polo.

La dirigente política reconoció que es correcto que el pueblo indignado presente esta iniciativa contra la ‘mafiocracia'.

Otras voces

Contrario a este planteamiento piensa, Edgardo Voitier, representante del Frente Amplio Colonense, quien no ve con buenos ojos esta iniciativa de ley, pues piensa que podría ser peligrosa.

‘No estoy de acuerdo en limitar las reelecciones, pero sí se debe regular lo más posible la legislación panameña para que todos los que ejerzan funciones públicas no utilicen el tiempo publico para tener ventaja electoral', indicó.

Mientras que, Annette Planells, del grupo Movin, aseguró que ‘estamos de acuerdo en que los diputados no deben reelegirse, el tema es que para limitarlo legalmente necesitamos una reforma constitucional'.