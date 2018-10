Sobrevivientes de la tragedia en la cresta no le ven sentido al día de reflexión

martes 23 de octubre de 2018 - 10:15 a.m.

Ausencia del presidente Juan Carlos Varela en misa de reflexión fue lamentada por los sobrevivientes

Al decreto ejecutivo No. 276, que declara el día 23 de octubre como Día de Reflexión Nacional, los sobrevivientes del trágico accidente en La Cresta, no le ven ni pie ni cabeza, y lamentaron que durante los años de mandato del presidente Juan Carlos Varela, no les haya prestado atención.

Lidia Atencio, enfermera y sobreviviente de la tragedia de La Cresta, lamentó que cada vez sean menos las personas que acuden a la misa de reflexión, como ocurrió este año. Uno de los grandes ausentes, fue el mandatario a quien esperan.

"El tiene otros temas más importante en su agenda, que estar aquí con nosotros. Y eso de día de reflexión, eso a nosotros no nos sirve de nada porque eso el pan de cada día".

Hace 12 años ocurrió aquel accidente, donde 18 personas perdieron la vida, tras ser calcinadas dentro de un bus de ruta Corredor-Mano de Piedra. Como consecuencia otras personas quedaron con secuelas, como es el caso de Lidia Atencio.

Vía: Albin García