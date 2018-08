Sobreseídos 22 acusados de peculado contra la Caja de Ahorros

jueves 23 de agosto de 2018 - 1:26 p.m.

Entre ellos está Felipe Virzi, Riccardo Francolini, la Fiscalía apelará

Un juzgado de Panamá sobreseyó a 22 personas acusadas de peculado en perjuicio del banco estatal Caja de Ahorros, entre ellos el exvicepresidente Felipe Virzi (1994-1999), una decisión que la Fiscalía dijo hoy que apelará.

Además de Virzi, fueron sobreseídos de forma definitiva por este caso Riccardo Francolini, presidente de la cadena NexTV, propiedad del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), detenido en una cárcel de mínima seguridad mientras es procesado por supuestas escuchas ilegales durante su administración.

Los otros sobreseídos son Ricardo Arango Pezet, Ricardo Chanis Correa, Fernando Correa Jolly, Anastacio Ruiz De León, Elyonor Samudio Chevez De Ávila, Jaysor Pastor y Rodrigo Alonso Arosemena.

También Eric Quintero, Voldy Ivor Wedemeyer, Luis Jafet Díaz, Luisa Sánchez, Rolando López, Claudio Poma, Mauricio Ortiz, Ricardo Alberto Calvo, Manuel Antonio Morales, Tobías Garrido, Jairzon Hurtado, West Valdés e Iván Clare Arias.

La juez ordenó que se levanten las medidas cautelares por este caso a los implicados, así como la devolución de todos los objetos incautados relacionados a la causa, de acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial.

"El Fiscal Anticorrupción Adecio Mojica no ha sido notificado de la decisión de la Juez XIV Vilma Urieta en el caso @CajadeAhorrosPA de sobreseer a los implicados en el delito de Peculado, una vez recibida la comunicación formal, se hará uso de los recursos correspondientes", publicó este jueves el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

El Órgano Judicial informó de que la decisión tomada el miércoles por la juez Vilma Urieta, titular del Juzgado 14 de Circuito Penal de Panamá, "se fundamentó en que la fiscalía no demostró que había una lesión al patrimonio del Estado, el cual no fue vulnerado".

La investigación de este caso se inició de oficio el 23 de octubre de 2015 a partir de una publicación periodística que revelaba la adjudicación en 2012 de un préstamo de 30 millones al consorcio HPC Contratas, aprobado por la Caja de Ahorros de forma supuestamente irregular y expedita, para construir un centro de convenciones en la capital, en la conocida Calzada de Amador.

La empresa beneficiaria del préstamo fue HPC-Contratas-P&V, vinculada al empresario y exvicepresidente Virzi y a personas cercanas al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Según las investigaciones, los empresarios del consorcio pidieron que el crédito fuera entregado a distintas empresas que no estaban relacionadas con la obra, y parte del dinero, según filtraciones a la prensa local, fue utilizado para ayudar a tapar un agujero financiero de 12 millones de dólares en la extinta casa de valores FP (Financial Pacific).

La juez Urieta indicó en su veredicto que "en el caso del otorgamiento del préstamo al Consorcio HPC-Contratas-P&V, no existió un delito ni por comisión, ni por omisión, toda vez que el préstamo por el cual se dilucida esta investigación, es considerado un acto comercial según el Código de Comercio".

Entre otras consideraciones, la juez indicó que al momento de finalizar la investigación no se contaba con la auditoría forense de la Contraloría General, ni dentro del dossier penal, por lo que el Tribunal cavila que la institución encargada de demostrar la lesión patrimonial y sus autores no se pronunció, por lo que no se demostró por ningún medio que imperó la lesión del Estado.