Situación económica se debe a un comportamiento cíclico Felipe Chapman

lunes 27 de mayo de 2019 - 12:13 a.m.

El economista Felipe Chapman explica qué está pasando en la economía

¿Cuándo se mejorará la economía? Algunos sectores del mercado están pasando por una contracción, mientras que otros como los puertos, las comunicaciones, transporte y otras pasan por bonanzas. El economista Felipe Chapman nos da un diagnóstico de lo que ocurre y la perspectiva de los meses por venir.

¿Cuál es el crecimiento, puntual, de los sectores contraídos o que están creciendo poco?

El año pasado debió haber crecido uno por ciento y medio por ciento, y este año anticipo un comportamiento muy similar. Dentro de ese segmento, tienes algunos que han continuado contrayéndose. Por ejemplo, las empresas que venden carros, en el comercio al detal tenemos algunos segmentos que se están contrayendo, por ejemplo los de lujo, vestimenta que están en un nicho de mercado que están con un comportamiento de leve crecimiento al igual que mejoras al hogar. Pero otros se están contrayendo. Las economías tienen un comportamiento cíclico, pensar que la economía crecerá de forma indefinida no lo hemos visto en el mundo.

¿Es decir que la situación económica es fruto de un comportamiento cíclico?

Si, se debe a los excesos que hemos tenido en la economía en la última década. Tenemos mercados donde ha habido una acumulación de oferta, exceso de inventario y cito: hace tan solo 10 años no habían suficientes habitaciones de hotel para atender la demanda, en día tenemos una ocupación hotelera por debajo del 50%. Corrimos a hacer hoteles, pero en un libre mercado todo empresario está en su libre albedrío de hacer inversiones en un sector como ocurre en una economía no centralizada tipo socialista. Si creemos en una economía capitalista, va a pasar ciclos de excesos y déficits.

¿Qué otros rubros están viviendo las vacas flacas?

Aquellos polvos traen estos lodos, dicen coloquialmente. Primero que estimulamos el crecimiento de la economía del gasto público que se financió a través de un incremento importante de la deuda pública que se tradujo en un estímulo artificial sobre todo en el consumo. Eso nos llevó a tener excesos en distintos casos de la economía. En el caso de los bienes inmuebles, hay un exceso de inventario por colocarse en oficinas, centros comerciales, viviendas, van a faltar varios años en que se logre absorber ese inventario, por ejemplo.

¿Todas estas situaciones se deben a una mala planificación de la política económica del país o al comportamiento cíclico?

Ahí hay un tema filosófico, digamos. Yo soy muy creyente den el pensamiento liberal y derechos de los individuos y no me gustaría vivir en una sociedad en donde el Estado planifique mi vida.

Pero el Estado debe ser un promotor, ¿cumple su función?

Sin lugar a dudas debe ser promotor. Pero el rol es un Estado que trate de maximizar las oportunidades que tiene el país. Ahora bien, está el Estado panameño aprovechando el exceso de infraestructura de los hoteles, ¿por ejemplo? La respuesta es no. No es que tiene la obligación de hacerlo, pero no lo esta aprovechando. Yo he sido inversionista en hoteles, y sería irresponsable acusar al gobierno de que me ha ido mal en este negocio. Cada uno es dueño de su destino, algunas se pueden hacer para revertir el exceso de oferta. Que ayudaría a tener una estrategia de promoción del país, sí, por supuesto. Todos estamos pasando vicisitudes, pero echar la culpa a terceros de mi situación no me parece que me apegaría a ese pensamiento.

¿Cuánto tiempo más va a durar esta situación?

Cada mercado tiene una explicación, pero en el de hoteles e inmuebles, por ejemplo en este último va a durar en la medida en que se reduzca el inventario. Hoy en día hay un mercado de compradores con excelentes términos de compradores a diferencia de otros momentos cuando era un mercado de vendedores. A medida que se va absorbiendo el exceso de inventario se normalizará. En el caso de Panamá ha sido un aterrizaje bastante suave en comparación con lo que pasó en Florida, Estados Unidos, en 2008.

¿Y con respecto a la venta al detal?

Por ejemplo, automóviles, hubo un momento en que se estaban vendiendo 60 mil automóviles al año, eso es insostenible. No creo que regresemos a esa cantidad, pero los negocios se han ajustado porque la cifra que tenían no era sostenible. Había un exceso de demanda que no podía sostenerse.

¿Este ciclo que atravesamos, se puede revertir?

Es un ciclo que se puede cambiar. Es factible redinamizar la economía a corto plazo, como el pago a los proveedores, pero no son medidas que se toman para atender casos puntuales.

¿El mercado al detal seguirá como ahora?

Mientras no se consuman los excesos yo no veo cambio. Tomará años, en bienes raíces por ejemplo.

¿Y el de consumo en comercios?

Por ejemplo, tu ves que algunas tiendas aumentaron sus sucursales y están vendiendo lo mismo. Yo creo que eso fue un error, aunque no tenían de otra. Toca reinventarse, buscar nuevos productos y servicios. Si yo le echo la culpa a (Juan Carlos) Varela, éste no me va a solucionar. No quiero ni que me lo solucione, prefiero hacerlo yo.

¿Qué debe hacer el próximo gobierno para sacarnos de esta situación?

El próximo gobierno me imagino que debe aplicar las propuestas que realizó en campaña por lo cual fue votado, estemos o no de acuerdo. En ese sentido, un gobierno no necesariamente el que viene, haría cosas que tal vez ni se plantearon en campaña.

¿Por ejemplo?

Las medidas que recomiendo son impopulares. No van a dar resultados a corto plazo porque pienso a mediados y largo plazo, duraderos en el tiempo. Soy reacio a las medidas a corto plazo salvo que estemos pasando por una contracción que toque hacer algo a cortísimo plazo, que no es el caso. Por eso muchas veces en estos debates uno tiende a guardar silencio porque sabe que son medidas impopulares.

¿Qué debe hacer el gobierno entrante con el control de precios de ciertos alimentos?

Lo que yo quisiera ver no es popular, pero levantaría el régimen de control de precios porque es una medida artificial que crea grandes distorsiones al mercado.

