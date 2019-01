SPI sitia la Asamblea ayer

jueves 3 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

Contrario a la realidad, pues el cierre de las vías desde la entrada lateral de la AN hasta el Gimnasio del Club de Leones de la 5 de mayo, provocaron un gran tranque

Fuerza. Sitiada amaneció la Asamblea, pero esta vez no por manifestantes, sino por miembros del Servicio de Protección Institucional (SPI), quienes rodearon los predios del primer órgano del Estado tras la instalación de la segunda legislatura del quinto periodo. Los diputados calificaron la decisión como una intromisión de un órgano a otro. Minutos antes que el presidente Juan Carlos Varela llegara al legislativo, la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, y otros diputados, conversó en el pleno con el director del SPI, pidió el retiró de sus agentes de la cafetería, el pleno y demás instalaciones. El ministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario, dijo que ‘los incidentes de violencia registrados el año pasado, nos dejaron con la inquietud de redoblar la vigilancia, no significa que las personas no puedan circular'.

