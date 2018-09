Siguen renuncias a candidaturas

miércoles 5 de septiembre de 2018 - 12:13 a.m.

Entre los que desisten a la postulación, está el diputado Frías quien buscaba reelegirse

DESUNIÓN

Las fricciones y brechas abiertas desde las últimas primarias, el 12 de agosto, y las reservas de 34% hechas por la directiva de Cambio Democrático (CD) para distintos puestos, podrían ser la causa principal para que cada vez más preaspirantes a algún cargo de elección popular en las internas del 30 de septiembre, renuncien a la postulación.

En el Boletín Electoral 4,341 quedó en firme el desistimiento de 25 precandidatos de CD, en varios sitios del país, esto surge luego que el exministro José Raúl Mulino, anunciara que más de 21 precandidatos, se postularían por el partido Alianza.

Solamente en Santiago de Veraguas desistieron 17 entre cargos de representantes y alcaldes. Mientras que, ocho abortaron su candidatura para diputado por CD en Colón, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas.

El distrito de La Chorrera no escapa de esta migración, pues en el Boletín Electoral 4,343 se destaca la renuncia a la postulación del diputado Rubén Frías tanto para ese mismo cargo como para representante de Guadalupe. Igualmente, se cuenta la renuncia de cuatro aspirantes más como ediles por el colectivo.

Luis Eduardo Camacho, preaspirante a diputado de CD, considera que su partido está pasando un proceso natural y el candidato Rómulo Roux tiene un reto de unificar.

Camacho agregó que no desistirá sus aspiraciones ‘no voy a estar en CD, corriendo por otro partido que no tiene una alianza con el colectivo. Eso sería faltarle el respeto a mí mismo. Esta es una acción que otros lo han visto como válida, no la apoyo, pero no la critico'.

La dirigente Dinoska Montalvo dijo que estas renuncias a las candidaturas muestran que las personas no están conformes con quién quedaron.

‘Ya no se siente que el partido es de uno, sí se siente que el colectivo está fragmentado. Yo prefiero mantenerme y hacer la batalla interna', dijo.

Por su parte, el dirigente Félix Moulanier aseguró que esto ratifica ‘el tercer lugar de CD en las elecciones 2019. Estos compañeros que nunca han estado de acuerdo con la traición y la deslealtad'.

Moulanier aseguró que esto lo que hace es fortalecer la candidatura del PRD, pues ‘el CD no tiene un candidato fuerte'.