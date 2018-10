Siguen quejas de conductores por las famosas boletas ‘brujas '

domingo 14 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

El MP ha realizado más de diez entrevistas a funcionarios de la ATTT y SERTRACEN

PROCESO

En lo que va del año 2018, no hay ninguna persona vinculada en las investigaciones de oficio que lleva a cabo la Fiscalía Séptima Anticorrupción del Ministerio Publico (MP), por las denuncias de presuntas irregularidades en el registro de boletas que son impuestas por agentes de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), a personas que no cometieron ningún tipo de infracción.

Johaira González, fiscal de esta sección del MP, expresó que a pesar de que no hay nadie involucrado en este caso, se están haciendo las investigaciones para determinar si las boletas impuestas a las personas supuestamente afectadas, se hicieron de manera correcta o ilegal por algún funcionario y se va determinar si esas conductas se enmarcan o no, en algún tipo de delito penal.

Detalló que desde el 7 de marzo de este año, cuando se inició la investigación de oficio, hasta el momento, se han llevado un aproximado de 50 entrevistas a personas en que han indicado que, al momento de hacer los trámites en el Municipio de Panamá o en la ATTT, para renovar o sacar licencias, traspasar o hacer el revisado de autos, entre otras cosas, indicaron que les había aparecido esas infracciones al reglamento del tránsito que no cometieron.

Sostuvo que, de igual manera, se han realizado más de diez entrevistas a funcionarios del Departamento de Infracciones Menores de esa entidad, que son los que se encargan de recibir e ingresar en el sistema las boletas que son aplicadas por la Policía de Tránsito e inspectores de la ATTT y personal de SERTRACEN.

La fiscal indicó que se han hecho inspecciones oculares en la ATTT y SERTRACEN, en que se le informó que estos mantienen un módulo en que se puede obtener todo el recorrido de una boleta por su número, desde qué usuario fue modificado o anulado, en qué computadora y dirección IP (Internet Protocol) se realizaron las modificaciones y que estas solo eran manejadas desde las computadoras de esa entidad.

Ante esto, Rafael Reyes, dirigente de la Cámara Provincial de Transporte de Panamá, dijo que desde el momento que se dieron a conocer esas denuncias y reclamos, en un canal de televisión, la ATTT tenía que mantener mayor coordinación en las verificaciones de las boletas para que ningún otro conductor o dueño de vehículo saliera perjudicado.

‘Esas diversas anomalías que se registran, puede ser que no se verifique de manera correcta las nomenclaturas de la placa del vehículo o por un error del número de la propia cédula', precisó.

De acuerdo con María Ramos, residente en el distrito de San Miguelito, en julio de este año cuando su padre había sacado la placa de su vehículo particular en la ATTT, estaba paz y salvo, pero él quedó asombrado cuando en el mes de septiembre iba a renovar la placa de su taxi, le aparecieron 11 boletas de Panapass del carro particular que no había cometido, cuando había transitado por el Corredor Norte.

‘Para que no le quitarán la licencia, tuvo que cancelar 88 dólares en esta entidad, pero ahora están teniendo un control de la cantidad de veces que pasan por esta vía rápida para que no le aparezca otra de esas irregularidades', agregó Ramos.