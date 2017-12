Siete años de lista negra para el que no paga

lunes 25 de diciembre de 2017 - 12:14 a.m.

Seis personas de cada 100 incumplen con el pago de sus obligaciones

ENTREVISTA

Paga lo que debes, sabes lo que tienes, dice el refrán. Gonzalo Córdoba, gerente de Operaciones y Tecnología de la Asociación Panameña de Crédito (APC), lo aplica a diario cuando nutre las listas para los bancos y las financieras de los morosos y de quienes sí pagan a tiempo sus deudas. Dice que los panameños son buenos pagadores, solo 6 de cada 100 están morosos, el resto lo hace puntualmente.

El que aparece en la lista de APC, ¿se fregó?

No, es al contrario. Tiene suerte porque de esa forma se le puede otorgar un crédito. El problema es cuando uno no aparece en la APC. En este caso es porque no tiene reporte o crédito en nuestra base de datos.

Existe la percepción de que quien aparece en la APC no está bien catalogado financieramente…

Eso es incorrecto porque nosotros tenemos la información de todos los panameños que tienen créditos y lo que hacemos es que también aparece la positiva, es decir, donde se paga siempre, y la negativa que es cuando se deja de pagar (la menor cantidad de panameños). Seis personas de cada 100 incumplen con el pago de sus obligaciones. Efectivamente, APC tiene toda la información de los que pagan también.

¿Qué le exigirían a la persona morosa para otorgarle un crédito?

Posiblemente algún tipo de garantía, una adicional. Se le podrían subir las tasas. Nosotros como APC, no definimos ni verificamos las políticas que tiene cada una de las empresas. Cada uno es dueño de sus propias políticas y de las reglas para otorgar un crédito.

¿El nivel de endeudamiento de las personas naturales y jurídicas preocupa a la APC?

Lo que nosotros podemos percibir es que de 94 de cada 100 panameños cumplen con sus obligaciones. Esto quiere decir que están pagando sus deudas a tiempo. Tenemos 6 panameños que de alguna forma están incumpliendo y de alguna forma esto preocupa en su medida a las entidades financieras.

¿El panameño realmente conoce cómo se manejan sus créditos?

Yo pienso que la mayoría tienen un buen conocimiento de las finanzas. Hay que enseñar a algunas otras personas cómo tener un mejor manejo del crédito. Hay bancos que dentro de su responsabilidad social empresarial ayudan a sus clientes a mejorar sus finanzas.

Pero vemos a muchos panameños que compran artículos a plazos que cuando terminan de pagarlos prácticamente desembolsan el triple o doble del valor del artículo…

Eso depende del poder adquisitivo de como uno pueda manejarse. A veces uno no tiene la liquidez para poder enfrentar una necesidad y requiere que alguien le preste y ésto tiene un valor operativo y costo del dinero que la persona debe poder pagarle en un tiempo pactado y si la persona puede hacerlo. Todo crédito tiene un costo.

¿Qué rubros representan los de mayor endeudamiento de los panameños?

Donde más se endeudan son las tarjetas de crédito.

¿Cuántas tarjetas de crédito en promedio hay en la cartera de un panameño?

Están de tres a cuatro promedio.

¿Qué compran más los panameños al endeudarse?

Quizás lo que más compran es su casa. Es la hipoteca lo más crítico. Para el movimiento usual se pagan con tarjeta de crédito. También buscan préstamos personales o consolidación de cuentas. Los bancos para mejorar la salud financiera consolidan todos los préstamos en uno solo y hacen una rebaja al interés para minimizar los pagos. También los autos ocupan un lugar importante en el endeudamiento.

Si uno no paga la deuda, ¿no puede recuperar su vida financiera hasta después de 7 años?

Tiene 7 años para que prescriba. Nuestras recomendación es que se haga frente a las obligaciones adquiridas porque de todas formas si bien es cierto que el crédito no aparece en la APC después de ese tiempo, la deuda nunca prescribe con el que otorgó el crédito.

¿Pero sale de la lista negra?

Es negra para el cliente que no paga, es blanca para el que la paga. El punto es que la persona haga frente a sus obligaciones para que a través del tiempo si tiene una eventualidad pueda resistirla.