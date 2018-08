'No siento intenciones de mejorar las cosas'

lunes 27 de agosto de 2018 - 12:13 a.m.

Los productores desesperanzados en acciones del Gobierno

ENTREVISTA

Enderezar el sector agropecuario no será fácil para este gobierno ni para el próximo. Deberán enfrentarse a un lastre de décadas como resultado de la omisión de los gobiernos hacia el sector. También hay un ingrediente sensitivo, un negocio concentrado en muy pocas manos y con mucha fuerza económica que pone en jaque cualquier intento del gobierno para cambiar las reglas en detrimento de sus intereses. Carlos Pitty, porcinocultor, nos amplía la situación de los productores de este rubro.

¿Cuáles son sus expectativas de las exigencias al gobierno sobre la crisis del sector?

Hay puntos que si tuviera la voluntad política se pudieran corregir algunas cosas que reclama el sector. Por ejemplo, el abuso de las importaciones basado en el no hacer del gobierno, la falta de administración de los Tratados de Libre Comercio, en la falta de vigilancia del producto importado congelado que se vende como producto fresco violentando las leyes nacionales. Si eso se corrige el mercado se endereza un poco.

¿Cómo podría el gobierno regular el uso de la mercancía importada?

De la misma forma en que lo hace con el productor nacional. Nosotros tenemos que cumplir una serie de normas. Por ejemplo, el huevo fresco nacional tiene un vida útil de 22 días, aunque siga siendo un buen producto hay que retirarlo de vitrina, sino se multa al punto de venta y al productor. Pero al huevo importado le dan más de 100 días de vida siendo el mismo producto.

¿Qué tan receptivo está el gobierno para hacer los cambios?

Con franqueza, no siento intenciones de mejorar las cosas y menos faltando 10 meses para terminar el mandato. Pero lo preocupante es la disminución arancelaria que se está dando y que en pocos años el sector agropecuario va a estar en una competencia abierta al mundo en forma no igualitaria.

¿El sector no se preparó adecuadamente para el desafío de los tratados?

No diría eso. Cuando hablamos del sector es muy heterogéneo, pero se jugó políticamente con el sector. En la época de Ernesto Pérez Balladares se pensó en la transformación del sector para buscar los productos más competitivos, Los que no pudieran serlo, se les ayudaba para que reconvertir sus productos, así lo aprovechó muy bien el sector porcino. De lo que había en aquella época a lo de ahora, con genética de alta calidad se logró gracias a esos programas. Pero cambian los gobiernos y lo que hizo el anterior lo echan a perder. Le prometen cosas a los productores sin ver el verdadero problema, ahora el tiempo es muy corto para adecuarlo. Pero no solo es Panamá el que debe hacer una pausa, lo estamos viendo con Donald Trump que está corrigiendo las importaciones porque observa como sufre el sector, esta creando la protección que su sector productor de alimentos necesita.

Pero no todos se pusieron las pilas y adecuaron sus productos para competir contra las importaciones…

Acuérdese que hay 7 rubros sensitivos, para ellos se adecuó en forma correcta. Pero ellos invirtieron, y ahora no pueden competir en forma desleal, cuando te traen un producto sustentado en un subsidio y economía de escala, la competencia no es igual. El panameño come un producto nacional fresco, pero cuando vienen importados no saben ni de qué fecha es. El sector avícola tiene granjas muy buenas, igual el porcino, pero cuando llegamos al mercado con una carne que traen y la descongelan en forma inadecuada puede haber consecuencias de salud y luego le echarán la culpa al producto panameño, nadie mira al importado.

¿Usted cree que habrá un cambio en lo que queda de este gobierno?

Las manifestaciones que se dieron en días anteriores parecen haberlas resumido a carne y leche. Eso me está dando a mi una idea de que no miran la realidad, o no la quieren asumir. Es verdad que no es un problema generado por este gobierno, pero ellos son los que están al mando y deben desarrollar las soluciones para que el agro, que genera empleo para el 40% de los panameños, genere sus sustento diario.

En los últimos años ha aumentado la cantidad de cerdos vivos, el año pasado hubo 406 mil. Si aumenta la producción porcina y se vende, ¿en qué radica su reclamo al gobierno?

No quisiera enfocar el reclamo solo al asunto de la importación, sino un reclamo a la administración del mercado nacional. Es verdad que la producción porcina ha crecido porque han aumentado los productores pequeños que ven en este negocio un sustento diario. Cuando el mercado, motivo de la cantidad de extranjeros que habían en Panamá y la economía que teníamos, estaba también en buenos momentos. Ahora ha disminuido la economía y las cosas no están iguales, Sin embargo, lo que nosotros estamos reclamando es la cantidad de requisitos que nos impone el gobierno y al producto importado no entra con los mismos requisitos.

¿Qué pretenden de las importaciones y quién debe fiscalizarlas, según ustedes?

Las importaciones vía Tratado de Libre Comercio tienen unos volúmenes específicos. Eso debe entrar cumpliendo los mismos requisitos que se exige a la producción nacional. La Aupsa es un error histórico de un tratado que se firmó y entiendo que el gobierno está estudiando la forma de unificarlo, ya sea con salud o con otra institución.

Se supone que la Aupsa no da permisos de importación, sino el Ministerio de Comercio…

La Aupsa lo da todo. El Mici abre los contingentes por Tratados, una vez que esta abierto, cualquier empresa va a Aupsa y pide permiso para importar y se lo dan. Esto no lo ve salud ni el Mida, todo Aupsa. No lo ve salud ni el Mida. Un producto congelado llega a Panamá, lo descongelan en mala forma y lo salen a vender.

¿Usted cree que cerrando la Aupsa eso va a cambiar? nadie va a dejar su negocio aunque cierren esa institución…

Si yo ordeno el negocio las cosas no son tan fáciles.

¿Tiene la infraestructura el gobierno para ordenar el negocio?

Es su obligación. Así como la tiene para otras cosas debe buscarlas, no podemos justificarlo por no ser capaz.

¿Por qué no hubo una manifestación tan contundente al principio del gobierno?

Yo creo que los diferentes rubros lo han venido haciendo en diferentes formas, los arroceros con las importaciones, la industria avícola. Ahora lo que se dio fue que el sector ganadero tiene trancadas las exportaciones de carne a Taiwan, y esa carne está en el país. El que sufre no es el comerciante, sino el productor.